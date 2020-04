Wein und Kultur im alten Ortskern von Kraftsolms

Wollen den Ort Kraftsolms mit einer Weinscheune bereichern: Pia und Horst Pelzhause. Foto: Iris Baar

Waldsolms-KraftsolmsSeit Tagen wird im alten Ortskern von Kraftsolms im Hinterhof eines alten Fachwerkhauses kräftig gewerkelt: Von Hand geschreinerte Bänke bekommen den letzten Schliff, Wände werden verkleidet, eine Theke gezimmert. Wenn alles fertig ist, wird der kleine Ort um eine Attraktion reicher sein: Dann nämlich - vorausgesetzt, die Corona-Krise ist überwunden - wird die Weinscheune von Pia und Horst Pelzhause ihre Tore öffnen.

"Wir wollen einen Ort der Begegnung schaffen", erzählt Pia Pelzhause. "Und wir machen alles selbst", schiebt ihr Mann mit Stolz hinterher. Die ersten Gespräche mit der Gemeinde sind geführt, der Bauantrag eingereicht, das Formular für die Schankgenehmigung liegt auf dem Schreibtisch. "Mit den Nachbarn haben wir schon gesprochen, die sind begeistert." Die Gemeindeverwaltung habe sich auch angetan von der Idee und den Plänen gezeigt und schon Platz für Parkplätze in der Nähe des Dorfgemeinschaftshauses zur Verfügung gestellt.

Handwerkliches

Geschick vorhanden

"Plätze werden wir für ungefähr 24 Gäste haben", erzählt Horst Pelzhause. Der 66-Jährige ist Kunstmaler, liebt aber auch das Material Holz.

Unterstützung bekommen die Pelzhauses von ihren Söhnen, Dominique und Malwin. Beide haben das handwerkliche Geschick von ihrem Vater geerbt - ebenso wie die Leidenschaft für guten Wein von der Mutter.

Dass Familie Pelzhause ganze Sachen macht, wissen die Kraftsolmser seit zwei Jahren. Damals kaufte das Ehepaar das alte - schon lange Jahre leer stehende - Fachwerkhaus in der Ortsmitte mit Mistkaute und Scheune. Das Haus war durch den langen Leerstand in einem schlechten Zustand, der Hof war von Unkraut zugewuchert, die Fensterläden verrottet, die Gefache zum Teil stark beschädigt.

Sofort in

den Ort verliebt

Trotzdem: "Als wir das Haus entdeckt hatten, waren wir sofort verliebt. Auch in diesen wunderschönen Ort." Dank der Tatkraft und vor allem dank des handwerklichen Geschickes der Familie erstrahlte das alte Haus im Ortskern bald in neuem Glanz - auch rechtzeitig zur 700-Jahr-Feier des Ortes, die Pfingsten 2019 über die Bühne ging. Die "Neubürger" brachten sich da bereits mit ihren Ideen in die Planungen ein und waren sofort in der Dorfgemeinschaft aufgenommen.

"Nach der großen Jubiläumsfeier keimte dann die Idee mit der Weinscheune", erzählt Pia Pelzhause weiter. Um "vorzutasten", wie eine derartige Idee im Ort angenommen wird, plante das Ehepaar in der Weihnachtszeit einen kleinen Kunsthandwerkermarkt im eigenen Hof an allen vier Adventssamstagen. "Der Zuspruch war enorm, es kamen viele Menschen, wir sprachen über das Wein-Projekt und wurden von den Kraftsolmsern in der Idee bestärkt."

Neben den Arbeiten an Bänken, Schanktisch und Toiletten plant Familie Pelzhause auch an einem inhaltlichen Konzept für die Weinscheune. "Wir wollen auch ein kulturelles Programm auf die Beine stellen", erzählt das Ehepaar. Lesungen und Ausstellungen sind in Planung.

Auch die ersten Weine sind schon eingelagert, verrät Pia Pelzhause. Vor allem deutsche Tropfen sollen ins Angebot, aber auch Rotweine aus Spanien, Italien, Frankreich und Übersee sollen ausgeschenkt werden. Viele Kraftsolmser sind schon gespannt auf den Tag, an dem die Scheune das erste Mal öffnen wird.