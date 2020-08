5 min

Wie corona-sicher sind die heimischen Bäder?

Wie sicher können Sie sich in Corona-Zeiten in Freibädern fühlen? Wir haben in Bädern in Wetzlar, Braunfels, Waldsolms, Aßlar, Greifenstein, Solms und Hohenahr den Test gemacht.

Von Anna-Lena Fischer und Sebastian Reh