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Montag, 13.07.2020 - 00:00
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Windkraft, Wald und marode Straße

Die Schnurgasse im Ortsteil Brandoberndorf ist besonders sanierungsbedürftig. Statt auf Hessen Mobil noch Jahre zu warten, will Bürgermeister Bernd Heine nun initiativ werden gehen. Foto: Manuela Jung

Die Schnurgasse im Ortsteil Brandoberndorf ist besonders sanierungsbedürftig. Statt auf Hessen Mobil noch Jahre zu warten, will Bürgermeister Bernd Heine nun initiativ werden gehen. (Foto: Manuela Jung)

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SOMMERINTERVIEWS 2020
Wo sind die drängendsten Probleme? Was steht als nächstes Jahr an und was bedeutet die Corona-Pandemie für Ihre Kommune? Die Redakteure dieser Zeitung haben bei den Rathauschefs aus der Region nachgefragt. Die Interviews veröffentlichen wir über den Sommer in loser Reihenfolge.
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Waldsolms Ort Hessen Lahn-dill-kreis Waldsolms
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