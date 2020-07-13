Montag, 13.07.2020 - 00:00
4 min
Windkraft, Wald und marode Straße
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SOMMERINTERVIEWS 2020
Wo sind die drängendsten Probleme? Was steht als nächstes Jahr an und was bedeutet die Corona-Pandemie für Ihre Kommune? Die Redakteure dieser Zeitung haben bei den Rathauschefs aus der Region nachgefragt. Die Interviews veröffentlichen wir über den Sommer in loser Reihenfolge.
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