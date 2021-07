Wo Kopten in Waldsolms ihren Glauben leben

Als Kopten bezeichnet man Angehörige der koptischen Kirche.

Die koptische Kirche ist eine christliche Glaubensgemeinschaft, die aus Ägypten stammt.

Die Frage, wie viele Kopten es in Ägypten (etwa 100 Millionen Einwohner) gibt, ist umstritten. Während das Auswärtige Amt die Zahl der Kopten in Ägypten mit knapp 10 Millionen beziffert, sprechen die Kopten in Kröffelbach von etwa 30 MillionenSie berufen sich dabei auf koptische Tauf- und Sterbeurkunden.

Nichtsdestotrotz werden Kopten in Ägypten diskriminiertSo schrieb Amnesty International in einem Bericht zur Lage der Menschenrechte in Ägypten im Jahr 2020: "Die Behörden diskriminierten Christ/innen weiterhin sowohl durch Gesetze als auch in der Praxis." (srh)