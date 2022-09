Zigaretten im Wert von 10.000 Euro erbeutet

Die Polizei sucht nach unbekannten Dieben, die in Brandoberndorf in einem Supermarkt eine große Menge Zigaretten gestohlen haben. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WALDSOLMS-BRANDOBERNDORF - Das ging alles sehr schnell: Bei ihrem Einbruch in den Supermarkt in der Hasselborner Straße in Brandoberndorf hatten es Unbekannte offenbar auf Zigaretten abgesehen.

Zwischen 0.08 Uhr und 0.13 Uhr brachen die Diebe in der Nacht zu Samstag, 17. September, laut Mitteilung der Polizei die Scheibe der Seitentür des Marktes auf, drangen in den Verkaufsraum ein und stahlen eine große Menge Zigaretten. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Schaden am Gebäude wird mit 5000 Euro beziffert, das Diebesgut mit rund 10.000 Euro.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Telefon 06441-9180 in Verbindung zu setzen.