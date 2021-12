Zwei Verletzte: Nächtlicher Brand in Kraftsolms

Das Feuer konnten die 60 Einsatzkräfte recht schnell löschen, doch vom Carport und den Hütten ist nicht viel mehr als verkohltes Holz übrig. Auch die Autos sind komplett ausgebrannt. Foto: Freiwillige Feuerwehr Waldsolms-Brandoberndorf.

WALDSOLMS - Am Dienstagabend um 23.21 Uhr wurden alle Feuerwehren der Gemeinde Waldsolms zu einem brennenden Carport nach Kraftsolms alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr in der Straße "Am Sonnenberg" standen ein Carport, zwei Autos und zwei Gartenhütten in Vollbrand.

Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften die Flammen, während die anderen Kräfte die Wasserversorgung herstellten und die Einsatzstelle ausleuchteten. Nach einer halben Stunde war der Brand unter Kontrolle und kurz darauf ganz gelöscht.

Nach dem Ablöschen von Glutnestern und Kontrolle der Einsatzstelle mit Wärmebildkameras konnte der Einsatz zurück gebaut werden. Gegen 1.45 Uhr war der Einsatz beendet.

Mit im Einsatz war auch der Rettungsdienst, zwei leicht verletzte Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Zur Schadensursache und -höhe können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei wird hier ermitteln. Im Einsatz waren etwa 60 Feuerwehrkräfte unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Hendrik Krämer.