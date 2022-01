10 000 Euro für die Kunst

Aus dem Kulturfonds für Wetzlar und Gießen können auch Chorprojekte gefördert werden. Foto: Wetzlarer Musikschule

WETZLAR/GIESSEN - Wetzlar/Gießen (red). Die Kulturämter der Städte Gießen und Wetzlar rufen Kulturinitiativen, Künstler, Kultureinrichtungen sowie nicht-kommerzielle Veranstalter zur Abgabe von Förderanträgen für den Kulturfonds Gießen-Wetzlar auf. Die Projekte, die in den Bereichen Theater, Musik, Literatur, Film, Performance, Angewandte oder Bildende Kunst angesiedelt sein können, sollen im Jahr 2022 verwirklicht werden.

Der "Kulturfonds" stellt für Kulturprojekte 10 000 Euro pro Jahr zur Verfügung. Förderungswürdig seien Projekte, in denen thematisch ein Bezug auf beide Städte, ihre Geschichte, Gegenwart oder Zukunft formuliert werde, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Wetzlar. Zudem sollen sowohl Akteure aus beiden Städten beteiligt sein beziehungsweise zum Erarbeiten gemeinsamer kultureller Aktionen anregen.

Nach Möglichkeit sollten mehrere Kulturträger im Boot sein. Dies könnten zum Beispiel Einzelpersonen in Kooperation mit Einrichtungen oder mehrere Einrichtungen sein. Die Einrichtungen könnten Vereine, öffentliche oder private, aber keine kommerziell ausgerichteten Institutionen sein.

Anträge bis

31. März einreichen

Den Anträgen, die eine ausführliche Projektbeschreibung enthalten sollen, sei ein Kosten- und Finanzierungsplan beizulegen, die beantragte Fördersumme müsse ausgewiesen sein. In vergangenen Jahren wurden beispielsweise Chorprojekte gefördert, die sowohl in Gießen als auch in Wetzlar aufgeführt wurden und an denen Musiker und Sänger aus beiden Städten beteiligt waren.

Bei einem der frühesten Projekte wurde ein "Picknick" zwischen Wetzlar und Gießen veranstaltet, bei dem man nicht nur Interessantes über die Geschichte der "Stadt Lahn" erfuhr, sondern auch in einer spielerisch-künstlerischen Aktion zum Bürger der neu ausgerufenen Stadt "Lahn" werden konnte. Ein kunstfotografisches Projekt zeigte Annäherungen an die Städte mit dem Zug, dem Fahrrad, dem Auto oder zu Fuß und werde in eine Ausstellung münden, die die sehr unterschiedlichen Blicke einer Erstannäherung an die beiden Städte exemplarisch zum Ausdruck bringen werde. Auch Projekte, die auf Inklusion und Interaktion zielen oder generationen- und spartenübergreifend arbeiten, seien willkommen.

Anträge für 2022 können ab sofort, möglichst per E-Mail, bis zum 31. März beim Kulturamt der Stadt Wetzlar eingereicht werden: kulturamt@wetzlar.de.

Eine Jury aus Mitgliedern der beiden Stadtparlamente und sachkundiger Bürger berät in einer Sitzung, in der die Projektträger die Möglichkeit haben, ihre Vorhaben persönlich vor zu stellen, und empfiehlt den Kulturämtern, welche Projekte in welcher Höhe gefördert werden sollten.

Die Richtlinien sind unter www.giessen.de unter dem Stichwort Kulturförderung aufrufbar. Telefonisch oder per Mail geben beide Ämter Auskunft unter: Kulturamt Gießen, Stefan Neubacher, Telefon 06 41-3 06 20 21, E-Mail: stefan.neubacher@

giessen.de, Kulturamt Wetzlar, Sylvia Beiser, Telefon 0 64 41- 99 41 10, E-Mail: sylvia.

beiser@wetzlar.de