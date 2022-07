100 Gäste bei WNZ-Pressestammtisch beim Wetzlarer Ochsenfest

Chefredakteur Uwe Röndigs (Mitte) interviewt Heinz Dorfmüller (l.) und Wolfgang Hofmann, beide stellvertretende Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Vereins.

WETZLAR - So lange das Ochsenfest zwangsweise pausieren musste, so lange gab es auch keinen Pressestammtisch, zu dem die WNZ traditionell einlädt. Kein Wunder also, dass es nach fünfjähriger Pause reichlich Stoff für gute Gespräche unter den rund 100 Gästen aus Politik, Behörden, Handel, Gewerbe, Banken, Vereinen, Kirche, Kultur und natürlich den Journalisten der WNZ gab.

Im original Hessenkittel mit rotem Halstuch und Strohhut hatte Chefredakteur Uwe Röndigs zusammen mit Michael Emmerich, Geschäftsführer der VRM Wetzlar, und WNZ-Lokalleiter Christian Keller die Gäste, darunter auch die allererste Schirmherrin des Ochsenfestes, Beatrice Kinne zusammen mit ihrem Mann Manfred, zur mittlerweile 36. Pressestammtisch-Auflage begrüßt. Von der Gelegenheit, sich mal abseits des Alltagsgeschäfts auszutauschen, wurde rund um das Herzstück des Landwirtschaftlichen Vereins, der Museumsscheune, reichlich Gebrauch gemacht.

"Wir befinden uns in der Tat in einer Zeitenwende. Und zwar nicht nur in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht. Sondern auch mit Blick auf unsere mittelhessische Identität." Redakteur Martin H. Heller

Fotos Chefredakteur Uwe Röndigs (Mitte) interviewt Heinz Dorfmüller (l.) und Wolfgang Hofmann, beide stellvertretende Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Vereins. Michael Emmerich (l.), Geschäftsführer der VRM Wetzlar, im Gespräch mit Manfred Kinne. Landrat Wolfgang Schuster (r.) stellt sich den Fragen von Chefredakteur Uwe Röndigs. Martin H. Heller mahnt, die mittelhessische Identität mit Trachten und Dialekt nicht zu vernachlässigen. Regierungspräsident und Schirmherr des 66. Ochsenfestes Christoph Ullrich (l.) und Wolfgang Hofmann, stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Vereins, vertieft im Gespräch. Bisher zufrieden mit dem Ochsenfest: Wetzlars Bürgermeister und Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Vereins, Andreas Viertelhausen (l.), im Gespräch mit Chefredakteur Uwe Röndigs. Stadtrat Norbert Kortlüke zusammen mit Mercedes Bindhardt von der Leader-Region Lahn-Dill-Wetzlar. Fotos: Sebastian Reh Auch Frank Kontz, ehrenamtlicher Stadtrat von Wetzlar, ist beim Pressestammtisch dabei. Christian Keller, Lokalleiter Wetzlar, lauscht den Gesprächen beim Pressestammtisch. 9

Auf dem ehemaligen Dreschboden erinnerte Redakteur Martin H. Heller an die mittelhessischen Wurzeln, die viele teilen dürften: "Wir befinden uns in der Tat in einer Zeitenwende. Und zwar nicht nur in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht. Sondern auch mit Blick auf unsere mittelhessische Identität." Dialekte gingen ebenso wie Trachtenkleidung zunehmend verloren. So hatte auch Chefredakteur Röndigs seine Probleme damit, an einen echten Hessenkittel zu kommen. Darüber, woher er sein Exemplar letztlich erhalten hat, musste aber Stillschweigen bewahrt werden. "Das machen Journalisten oft so", sagte er mit einem Augenzwinkern.