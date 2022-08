100 Haltepunkte in Wetzlar sind noch nicht barrierefrei

Die Begriffe "Haltepunkt" und "Haltestelle" sind keine Synonyme. Ein Haltepunkt ist ganz wörtlich ein Punkt, an dem der Bus hält, also ein BussteigDa an den meisten Haltestellen Busse in zwei Richtungen abfahren, besitzt eine normale Haltestelle also zwei HaltepunkteAm Zentralen Omnibusbahnhof in Wetzlar zum Beispiel sind es sogar zwölf. (pre)