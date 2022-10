100-Jähriges: DLRG Wetzlar feiert mit einem Jahr Verspätung

Nachdem Hans Frisch vom DLRG-Verband Magdeburg die ersten Rettungsschwimmabzeichen abgenommen hatte, wurde der Wetzlarer Ortsverband am 27. Oktober 1921 gegründet. David Otto wurde als Leiter gewählt, dem später Willi Luft, Gotthardt Wolf und Max Rompf folgten.

An der Ochsenwiese befand sich das Turnerbad und 1938 entstand ein Freibad an der Kälberwiese. 1954 wurde das heutige Freibad eröffnet. 1963 konnte die Herrenmannschaft der Wetzlar bei den ersten Hessischen Meisterschaften den ersten Platz belegen. 1964 nahmen Wetzlarer Rettungsschwimmer an den Weltmeisterschaften in Algier teil und Marianne Eichenauer wurde in der Mannschaft sogar Weltmeisterin. Zahlreiche Erfolge folgten.

1967 konnte man in der Zeitung von der Ausbildung einer Tauchgruppe lesen. 1971 wird die Rettungswachstation Ulmtalsperre eingeweiht. Der DLRG-Bezirk Wetzlar ist mit Wachdienst am Seeweiher, an der Ulmtalsperre und Lahn sowie in drei Hallen- und sechs Freibädern vertreten. Über die Jahrzehnte werden Land- und Wasserfahrzeuge angeschafft und viele gesellige Aktivitäten von der Maiwanderung bis zum Nikolausschwimmen entstehen und viele sportliche Angebote kommen dazu.

Seit 1973 steht der DLRG das Europabad für das Training zur Verfügung.