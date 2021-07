106 Absolventen erhalten ihre Zeugnisse bei StudiumPlus

Jetzt teilen:

WETZLAR - 106 Master-Studierende von StudiumPlus haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten - so viele wie nie zuvor. Wie schon im Vorjahr fand die Feier coronabedingt online statt, war deshalb aber nicht weniger persönlich und diesmal auch ganz besonders "zauberhaft".

StudiumPlus, das duale Studienprogramm der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und des CompetenceCenters Duale Hochschulstudien-StudiumPlus (CCD), hatte Zauberer Nicolai Friedrich engagiert, um die Zeugnisübergabe zu einem magischen Moment zu machen, bei dem man erfahren konnte, wie man Rahmen sprengt und Wünsche verwirklicht. Zugeschaltet hatten sich Familienmitglieder und Freunde der Absolventen ebenso wie Vertreter von Hochschule und Partnerunternehmen.

Studium unter widrigen Umständen gemeistert

Verabschiedet wurden 106 Master-Absolventen, 86 von ihnen haben am Campus Wetzlar studiert und 20 am Campus Frankenberg. Sie verteilen sich auf die Master-Studiengänge Prozessmanagement in den Fachrichtungen Steuerung von Geschäftsprozessen (52) und Technische Prozesse (11), Systems Engineering in den Fachrichtungen Elektrotechnik (13) und Maschinenbau (11) sowie Technischer Vertrieb (19).

"Sie haben einen Triathlon gemeistert", sagte Harald Danne, Leitender Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH): "Nicht nur, dass Sie Ihre Leistungen in der Hochschule und im Unternehmen erbracht haben, sie haben dies auch unter dem widrigen Umständen der Corona-Pandemie getan. Wir sind wirklich stolz auf unsere Absolventen."

Als Vertreter der 970 Partnerunternehmen von StudiumPlus gratulierte der CCD-Vorstandsvorsitzende Uwe Hainbach den Absolventen. "Kosten Sie das Hochgefühl des Moments aus", wandte er sich an die frischgebackenen Master, "Sie feiern das Ende einer langen Kette von Erfahrungen." Und das sei auch gut, denn ein Studium sei mehr als eine Anhäufung von Wissen. Es bilde auch die Persönlichkeit. "Der Master ist nun der Schlüssel zu weiteren Türen - gehen Sie durch diese Türen, bleiben Sie neugierig."

Im Namen der Absolventen nahmen Fabienne Watz und Fabian Herr das virtuelle Publikum mit auf eine humorvolle Traumreise durch das Master-Studium, das sich wegen der Pandemie so anders dargestellt habe, als vorher erwartet. Zur Herausforderung des dualen Studiums kam auch die der digitalen Lehre - was zu so bohrenden Fragen geführt habe wie der, ob man bei der Teilnahme an der Vorlesung tatsächlich eine Hose tragen müsse und wie man sich zu Hause motiviert, wenn das Bett noch lockt. Doch sei die Entscheidung für das duale Master-Studium in jedem Fall die bestmögliche gewesen, die man treffen könne, resümierten sie. Und der Dank an all diejenigen, die dazu beigetragen haben, dass das Studium auch unter ungewöhnlichen Bedingungen gelingen konnte, war dann wieder ganz ernst gemeint.

Dass es auch nach dem Master mit StudiumPlus weitergeht, dafür warb Jan Faßl von der Alumni-Organisation X-Plus. Das bietet Network-Partys, Stammtische und Unternehmensbesichtigungen.

Auch die Zeugnisse

werden digital überreicht

Ihre Zeugnisse erhielten die Absolventen dann ebenfalls online von ihren Studiengangsleitern und Vertretern des CCD. Die Zeugnisse für den Master-Studiengang Prozessmanagement in Wetzlar "übergab" Pia Robinson zusammen mit Uwe Hainbach. Den Master-Absolventen im Studiengang Systems Engineering gratulierten Werner Bonath und CCD-Vorstandsmitglied Manfred Wagner. Studiengangsleiter Fabian Tjon und CCD-Vorstandsmitglied Marion Gottschalk freuten sich mit den Absolventen des Studiengangs Technischer Vertrieb, Gerd Manthei und Andreas Giersbach vom CCD-Vorstand mit den Absolventen Prozessmanagement in Frankenberg.