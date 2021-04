1086 Euro gehen an die "Sternenkinder"

Alexander Finke (l.) und Jobst Rohrberg (r.) vom Serviceklub Round Table 86 Wetzlar überrreichen den Spendenscheck an Ute Manderbach und Hartmut Uebach von den Hospizdiensten Lahn-Dill. Foto: Round Table Wetzlar

WETZLAR/DILLENBURG - Einen Scheck über 1086 Euro hat der Round Table Wetzlar an die Hospizdienste Lahn-Dill überreicht. Das Geld ist für die neu geschaffene Abteilung "Sternenkinder" gedacht. Das Angebot richtet sich speziell an Eltern, deren Kinder vor, während oder bald nach der Geburt verstorben sind.

In Dillenburg freute man sich sehr über die Unterstützung der Tabler aus Wetzlar, die mit ihrer Spende die Arbeit vor Ort unterstützen. Ute Manderbach und Hartmut Uebach von den Hospizdiensten Lahn-Dill informierten im Anschluss an die Scheckübergabe über ihre tägliche Arbeit und die Herausforderungen für die zu betreuenden Familien. "Individuelle Begleitung und Achtsamkeit vor, während und nach der Geburt in Kooperation mit den zuständigen Kliniken, Hebammen und Ärzten ist uns ein wichtiges Anliegen", heißt es auf der Internetseite www.hospiz-lahn-dill.de, auf der auch Kontaktmöglichkeiten für Betroffene hinterlegt sind.