115 neue Master-Studierende bei StudiumPlus

Da war Nähe noch kein Problem: die Erstsemester-Begrüßung von StudiumPlus im Jahr 2019 in der Stadthalle Wetzlar. Wegen Corona gab es sie in diesem Jahr nur digital. Archivfoto: Malte Glotz

WETZLAR/FRANKENBERG - Zum ersten Mal haben die neuen Master-Studierenden von StudiumPlus ihr Studium zum Beginn des Sommersemesters aufgenommen. Wegen der Umstellung der Bachelor-Studiengänge von sechs auf sieben Semester ergibt sich für die StudiumPlus Master-Studiengänge eine Anpassung der Studiendauer auf drei statt wie zuvor vier Semester.

Bisher noch nicht da gewesen ist auch die Zahl der Master-Studierenden, die StudiumPlus jetzt durch die Rekordzahl von 115 Master-Studienanfängern hat: 223 junge Menschen sind für einen der dualen Master-Studiengänge des dualen Studienprogramms der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und des CompetenceCenters Duale Hochschulstudien - StudiumPlus(CCD) immatrikuliert - so viele wie nie zuvor.

Drei duale Master-Studiengänge bietet StudiumPlus an zwei Standorten an, in Wetzlar und an der Außenstelle in Frankenberg. In Wetzlar haben insgesamt 104 Master-Studierende ihr Studium aufgenommen, elf in Frankenberg. Prozessmanagement studieren in Wetzlar 53, davon 38 in der Fachrichtung Steuerung von Geschäftsprozessen und 15 in der Fachrichtung Technische Prozesse. In Frankenberg haben vier Erstsemester mit der Fachrichtung Steuerung von Geschäftsprozessen begonnen. Systems Engineering studieren insgesamt 37 junge Leute, 30 in Wetzlar und sieben in Frankenberg. 22 Studierende haben die Fachrichtung Maschinenbau gewählt, 15 die Fachrichtung Elektrotechnik. Nur in Wetzlar angeboten wird der Master-Studiengang Technischer Vertrieb, dort starten 21 Studierende.

Die Corona-Pandemie macht eine Präsenzveranstaltung zur Begrüßung weiterhin unmöglich. "Dennoch begrüßen wir unsere neuen Master-Studierenden natürlich digital persönlich und ganz herzlich", sagt der Leitende Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH), Professor Harald Danne. "Die neuen Master-Studierenden haben sich für einen Weg entschieden, der sie zu unverzichtbaren Fach- und Führungskräften in den Unternehmen macht", betont Danne.

Der Vorstandsvorsitzende des CCD, Uwe Hainbach, weist darauf hin, dass es für die vorausschauende Personalplanung der Unternehmen spreche, dass sie trotz Pandemie für eine Rekordzahl bei den Master-Erstsemestern sorgten. Für die über 950 Partnerunternehmen sei dies zudem eine gute Möglichkeit, Mitarbeiter zu motivieren und Nachwuchskräfte zu entwickeln, die hinter dem Unternehmen stehen.