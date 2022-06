116 neue Wohnungen im Wetzlarer Westend

Nachverdichtung wie jetzt durch das Projekt "Lahnleben" im Westend liegt im Trend. Sie ist politisch gewollt, denn Innenraumverdichtung schont Flächen und Finanzen: Die bereits vorhandene Infrastruktur, Straßen oder Kanäle etwa, wird besser genutzt.

Das gilt auch für soziale Infrastruktur. Und verursacht teilweise neue Bedarfe: Wo plötzlich mehr Menschen leben, steigt die Nachfrage nach Kindertagesstätten, Schulen und Seniorenheimen.

Die Stadt reagiert, verdeutlicht Oberbürgermeister Manfred Wagner exemplarisch für den Bereich Kinderbetreuung. Zwar entsteht im Westend selbst keine neue Tagesstätte. Perspektivisch solle aber die Einrichtung in Steindorf erweitert werden. Kinder aus dem Westend könnten auch in die Tagesstätte der Caritas in der Ernst-Leitz-Straße gehen oder aber in die ebenfalls von der Caritas betriebene Einrichtung im Westend selbst. Durch den Bau des Kinder- und Familienzentrums Dalheim wird sich die dortige Betreuungskapazität verdoppeln. "Ein Stück Entfernung ist vertretbar. Es kann nicht erwartet werden, dass die nächste Kita immer vor der eigenen Haustür ist", sagte der OB.

Und doch hat die Stadt vor, die Wege für Eltern aus der Innenstadt zu verkürzen. Im Bereich Karl-Kellner-Ring ist eine neue Kindertagesstätte angedacht. "Im zentralen innenstädtischen Bereich fehlte immer eine solche Einrichtung", sagte der OB. Die nächsten Kitas für City-Kinder stehen in der Bredow-Siedlung und in der Turmstraße (Marienheim).(pre)