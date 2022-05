116 Oldtimer starten rund um Wetzlar

Markus Schönauer ist mit dem ältesten Fahrzeug unterwegs, mit seinem Ford Sport Coupe aus dem Jahr 1929. Foto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - 116 Fahrer sind am Sonntag auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Braunfelser Straße zur 19. ADAC Classic Data-Wambach Oldtimerfahrt auf die Strecke gegangen. Lothar Liesen, Vorsitzender des Automobilclubs (AC) Wetzlar, freute sich, dass nun ohne Pandemie-Beschränkungen die Oldtimer-Begeisterten wieder zusammenkommen können. Noch habe der Verein die Teilnahme auf 100 Autos beschränkt. Sollte das Konzept greifen, könnten es im kommenden Jahr auch wieder 140 Fahrzeuge werden. Das älteste Fahrzeug stellte - wie schon in den Vorjahren - der Gladenbacher Markus Schönauer mit seinem Ford Sport Coupe aus dem Jahr 1929. Bei den Motorrädern hatte Werner Stahl (Florstadt) mit einer NSU 501 TS aus dem Jahr 1934 die älteste Maschine vor dem Wetzlarer Manfred Kinne mit seiner Vincent, Baujahr 1937.