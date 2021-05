116 Tonnen Pellets sorgen in Wetzlar für grüne Wärme

Am Magdalenenhäuser Weg nimmt das neue Wohngebiet "LahnLeben" immer mehr Gestalt an. Foto: Süwag

WETZLAR - Am Magdalenenhäuser Weg nimmt das neue Wohngebiet "LahnLeben" immer mehr Gestalt an. Die Süwag Grüne Energien und Wasser (SGEW) hat inzwischen mit der Installation der Wärmeversorgung begonnen. Zunächst legt sie Heizungsleitungen in der Tiefgarage; ab Mitte Mai baut sie dann die Anlagentechnik in den Heizraum ein. Eine Pelletheizungsanlage wird dort künftig thermische Energie erzeugen.

Ganz bewusst hatte sich der Bauträger, die BPD Immobilienentwicklung, für eine regenerative und nachhaltige Wärmeversorgung mit einem nachwachsenden Brennstoff entschieden: "Wir bauen hier Wohnungen, die einen Mehrwert schaffen für das Umfeld und die viele Jahre Bestand haben werden. Eine nachhaltige und klimafreundliche Wärmeversorgung war uns daher sehr wichtig", betonte Savci Demir, Projektentwickler bei BPD.

Rund 116 000 Kilogramm Pellets werden pro Jahr in der Anlage verheizt. Das eingelagerte Brennmaterial reicht für zwei bis drei Monate, dann wird das Lager wieder aufgefüllt.

Das Ausgangsmaterial für die Presslinge stammt vornehmlich aus den Holzabfällen von Sägewerken in Deutschland. Thomas Berger, Projektingenieur der SGEW, erklärte: "Pelletheizungen haben einige Vorteile: Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und damit nicht endlich so wie Kohle oder Erdgas. Nach dem Verbrennen bleibt von ihnen nur Asche übrig, die einfach entsorgt werden kann."

Voraussichtlich werden die Rohbauarbeiten im Sommer 2021 abgeschlossen sein. Im Sommer 2022 sollen die ersten Bewohner in die Häuser einziehen.