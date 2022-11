13-Jährige an einer Ampel in Niedergirmes sexuell belästigt 

Ein Polizeiauto. (© dpa)

Wetzlar-Niedergirmes - Ein Mann belästigt eine 13-Jährige an einer Ampel: Die Tat ereignete sich laut Ppolizei am vergangenen Donnerstag, 17. November, an der rotzeigenden Fußgängerampel im Niedergirmeser Weg im Wetzlarer Stadtteil Niedergirmes. Plötzlich habe ein Unbekannter dem Mädchen von hinten durch die Beine gegriffen und sie unsittlich berührt. Das Kind habe sich kurz umgedreht und sei dann weggerannt.

Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall am 17. November, gegen 13.35 Uhr, im Niedergirmeser Weg mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem rund 30 Jahre alten, 1,75 bis 1,80 Meter großen Täter geben? Er habe braune Haare, einen ausgewachsenen „Boxer-Haarschnitt” und einen Oberlippenbart. Er soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben. Bekleidet sei er mit einer dunklen Steppjacke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Telefon 06441-9180 in Verbindung zu setzen.