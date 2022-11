133 Geschenke beim Wetzlarer Weihnachtspäckchenkonvoi

Wie hier an der Wetzlarer Lotteschule haben Kinder und Jugendliche in und um Wetzlar wieder mitangepackt und Weihnachtspäckchen für Kinder in Osteuropa gepackt. Zusammen mit Tausenden Päckchen aus ganz Deutschland gehen diese am 3. Dezember auf die Reise in die Zielländer. (© Round Table Wetzlar)

WETZLAR - Erst zwei Jahre mit Corona und jetzt der Ukrainekrieg mit all seinen Auswirkungen auch hierzulande. Wie groß ist die Bereitschaft von Kindern und Eltern in der Region, dennoch etwas abzugeben und Kindern, denen es deutlich schlechter geht, eine Weihnachtsfreude zu machen? Diese Frage haben sich in diesem Jahr auch die Männer und Frauen der Serviceclubs von Ladies‘ Circle und Round Table gestellt. Die gute Nachricht: Die Bereitschaft, anderen eine Freude zu bereiten, ist weiterhin groß.

Wenn es auch knapp 300 Päckchen weniger waren als im Vorjahr, so konnten sich LC-Präsidentin Nina Conrad und RT-Präsident Christian Schreier doch über 1333 Weihnachtspäckchen freuen, die in diesem Jahr in der Lagerhalle der Spedition Strieder im Dillfeld für den Weitertransport in das große Zentrallager in Koblenz vorbereitet wurden. „Dass wir auch in diesen Zeiten fast genauso viele Weihnachtspäckchen einsammeln konnten, wie in den Vorjahren, hätten wir so nicht erwartet“, sagen die beiden und freuen sich über die erfolgreiche Aktion.

Hätten die Geschenke am liebsten fast selbst ausgepackt: die Klasse 1c der Wetzlarer Lotteschule. (© Round Table Wetzlar) Bevor die Geschenke von Kindern für Kinder in Schuhkartongröße mit neuem oder gut erhaltenem Spielzeug, Malstiften oder Hygieneartikeln transportgerecht in Umkartons verpackt werden konnten, hieß es wie immer erst mal: auf Sammeltour gehen. Bevor die Geschenke von Kindern für Kinder in Schuhkartongröße mit neuem oder gut erhaltenem Spielzeug, Malstiften oder Hygieneartikeln transportgerecht in Umkartons verpackt werden konnten, hieß es wie immer erst mal: auf Sammeltour gehen.

Neben kleinen privaten Sammelstellen, wie beispielsweise der von Katja Mann in Reiskirchen, haben auch wieder „DIA – Die Interaktiven“ fleißig gesammelt. Sie unterstützen die Portokosten von jeweils zwei Euro pro Päckchen mit einer Spende von 486 Euro. Hinzu kommen wieder etliche Kitas und Schulen, darunter unter anderem die Lotte- und die Raiffeisenschule in Wetzlar oder die Degerfeldschule in Butzbach, an denen fleißig Geschenke gepackt wurden.

Auf die große Reise, zusammen mit Tausenden Päckchen aus ganz Deutschland in die Zielländer Ukraine, Rumänien, Moldawien und Bulgarien, geht es dann am nächsten Samstag um 11 Uhr von Hanau aus. Bis die freiwilligen Helfer und Lkw-Fahrer in den Zielländern verteilen und wieder zurückkehren, wird eine Woche vergehen.