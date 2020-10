140 Kilometer durchs herbstliche Mittelhessen

Die ältesten Fahrzeuge im Starterfeld: im Vordergrund Ford A 1929 von Markus Schönauer, im Hintergrund Rolf Siegert mit einem Morris aus dem Jahre 1926. Foto: AC Wetzlar

Wetzlar (red). Es war eine schwere Aufgabe, die sich der Fahrtleiter Michael Kreuter in diesem Jahr vorgenommen hatte. Er musste die Veranstaltung "Herbst-Classic" des AC Wetzlar beinahe komplett neu erfinden. Es ist ihm gelungen: Denn am Ende waren es immerhin 63 Teams, deren Fahrt genehmigt wurde - gegenüber den über 150 Teams, die im Mai dieses Jahr teilgenommen hätten, wäre da nicht das Coronavirus gewesen, das auch beim AC Wetzlar alle Pläne über den Haufen warf.

Start zu der 140 km langen Fahrt, die in zwei Etappen mit Oldtimerfahrzeuge der Baujahre 1926 bis 1995 durchgeführt wurde, war am Obi-Parkplatz im Dillfeld. Danach ging es auf schöne herbstliche Strecke über Blasbach, Hohenahr, Großaltenstädten, Altenkirchen weiter über Ehringshausen, Leun zurück nach Wetzlar zum weitläufigen Parkplatz am Rewe Center.

Die weitere Strecke führte die Teilnehmer in den südlichen Lahn Dill Kreis.

In der Klasse I, Baujahr bis 1945, siegte das Team Schönauer, AC Wetzlar mit Ford Model A Bj. 1929 vor Team Siegert, AC Wetzlar mit dem Morris Colwey Bullnose Bj.1926. Die Sieger der Klasse II, Baujahr 1946 bis 1973 war das Team Siegert, Bad Homburg, Mercedes 220 Bj. 1963, gefolgt von dem Team Marscheck, Pohlheim auf Mercedes 250 Bj. 1966, dritter wurde Team Gorschlüter AC Wetzlar mit seinem VW Käfer 1300 Bj. 1969. Bei der Klasse III Baujahr 1974 bis 1986 war aus Greifenstein das Team Pfeiffer auf VW Polo Bj. 1985, vor dem Wetzlarer Team Schmauch mit dem Porsche Carrera Bj. 1984 vor dem Team Helm aus Mühlheim mit dem Ford Taunus Bj. 1969 erfolgreich. In der Klasse IV Baujahr 1987 bis 1995, mit noch Jungtimerfahrzeuge waren die Teams besonders gut gefahren, hier war der Sieger Team Gauß aus Hohenahr mit ihrem Mercedes R 107 nicht nur Sieger sondern auch Gesamtsieger der Veranstaltung, gefolgt vom Damenteam Becher, AC Wetzlar mit dem BMW Cabrio Bj. 1990, die auch gleichzeitig bestes Damenteam wurden, der 3. Platz ging an das Team Hirchenhein aus Haingründau, die mit ihrem Mercedes 230 Bj. 1990 am Start waren.