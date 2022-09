15. "See Wiesen" am Dutenhofener See in Startlöchern

Laden zur 15. Auflage des Oktoberfests am Dutenhofener See: Anker-Wirt Markus Strasser (l.) und der Wetzlarer Entertainer Dirk Daniels. Foto: Dutenhofener See

WETZLAR-DUTENHOFEN - Lange mussten Freunde und Fans pandemiebedingt auf Wiesen-Stimmung am Dutenhofener See verzichten. Das dürfte sich spätestens ab Donnerstag ändern, wenn die "See Wiesen" beziehungsweise das Oktoberfest am "Anker" zum mittlerweile 15. Mal startet. Bis zum Abschluss am Sonntag, 2. Oktober, vor dem Feiertag dürfte es an sechs Abenden ziemlich laut und gesellig im Wiesen-Zelt von Gastgeber Markus Strasser werden.

Auftakt erneut mit "Partykönigin" Mia Julia

Zusammen mit Musiker und Eventmanager Dirk Daniels holt Strasser wieder jede Menge Bands wie die "Thierseer", "Dorfrocker", die "Grabenland Buam" oder "Allgäu Power" an den See. "Wir freuen uns sehr, dass es wieder weitergehen kann, und stellen unseren Gästen in diesem Jahr ein noch attraktiveres See Wiesen-Fest vor.", sagt Strasser. Im großen Zelt mit Holzgiebel, VIP-Boxen und einem sogenannten VIP-Paulaner-Stadl seien alle herzlich willkommen, so Strasser.

Für einen gelungenen Start sollen am Donnerstag, ab 20 Uhr die "Partykönigin von Mallorca" Mia Julia und "Mission2Party" sorgen. Laut Homepage und Flyer soll am Donnerstag außerdem DJ Robin mit seinem "Layla"-Song in Dutenhofen gastieren.

Weiter geht es dann am Freitag, 23. September, mit der volkstümlichen Boyband "Thierseer". Für die "Dorfrocker" am Samstag, 24. September, gibt es nur noch vereinzelte Karten, dafür heißt es am Sonntag "Eintritt frei" ab 11 Uhr beim Blasmusik-Frühschoppen mit den "Egerländer 6".

Am darauffolgenden Wochenende soll es am Freitag, 30. September, mit den "Draufgängern" zünftig weitergehen, auch hier sind nur noch wenige Restkarten verfügbar. Am Samstag, 1. Oktober, geben sich zum ersten Mal die "Grabenland Buam" die Ehre in Dutenhofen und zum Abschluss heißt es am Sonntag vor dem Tag der Deutschen Einheit dann Wiesen Party mit der Band "Allgäu Power".