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Montag, 15.06.2020 - 12:15
2 min

150 zeigen Gesicht gegen Rassismus

150 Menschen erinnern bei Mahnwache in Wetzlar an den Tod von George Floyd - und demonstrieren gegen Rassismus. Acht Minuten und 46 Sekunden verbringen sie dabei auf den Knien ...

Von Lothar Rühl
Wetzlarer zeigen sich solidarisch mit dem getöteten schwarzen Amerikaner George Floyd und protestieren mit dem Kniefall gegen allgemeinen Rassismus. Foto: Lothar Rühl

Wetzlarer zeigen sich solidarisch mit dem getöteten schwarzen Amerikaner George Floyd und protestieren mit dem Kniefall gegen allgemeinen Rassismus. Foto: Lothar Rühl

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Wetzlar Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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