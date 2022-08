1500 Euro Förderung für Freiwilligenzentrum Mittelhessen

Das Freiwilligenzentrum Mittelhessen ist ein eingetragener Verein. Foto: Freiwilligenzentrum Mittelhessen

WETZLAR - Die Landesregierung fördert den Verein Freiwilligenzentrum Mittelhessen mit 1500 Euro. Für das Geld solle ein zusätzlicher PC-Arbeitsplatz für die Gewinnung, Beratung und Begleitung Ehrenamtlicher entstehen, erläutert die Staatskanzlei in einer Pressemitteilung.

"Die Pandemie hat uns allen viel abverlangt. Sie hat uns aber auch gelehrt, dass die Digitalisierung Brücken überwinden kann. Daher fördern wir den zusätzlichen PC-Arbeitsplatz auf Antrag des Freiwilligenzentrums Mittelhessen sehr gerne", erklärte der Chef der Staatskanzlei, Staatsminister Axel Wintermeyer (CDU). So könne neben der persönlichen Beratung die digitale weiter stattfinden, um auch Vereine und Engagierte in den weiter entfernt liegenden Kommunen des Lahn-Dill-Kreises gut begleiten und beraten zu können. "Das ist ein wertvoller Beitrag zur Stärkung des Ehrenamtes", so Axel Wintermeyer.

Ehrenamtliche im gesamten Lahn-Dill-Kreis erreichen

Der PC-Arbeitsplatz wird mit Internet, Webcam und Mikro ausgestattet werden. Kurz- und Erklärvideos sollen produziert und eingesetzt werden, um die Menschen im gesamten Lahn-Dill-Kreis für eine ehrenamtliche Tätigkeit zu begeistern und zu gewinnen. Auch dies trägt zur Stärkung lokaler und regionaler Engagementsstrukturen bei.