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Dienstag, 26.05.2020 - 19:00
2 min

168 Fragen gehen zur Zukunft der B 49 ein

7546 Besucher haben Gebrauch von der virtuellen Infomesse zur Zukunft der B 49 bei Wetzlar gemacht. Hessen Mobil zieht nach Ablauf der zwei Wochen zufrieden Bilanz.

Als Alternative zum Neubau der Hochstraße durch die Innenstadt könnte die Bundesstraße 49 künftig entlang der Deponie Eulingsberg (vorne links) um Dalheim herum geführt werden. Foto: Pascal Reeber

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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