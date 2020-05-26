Dienstag,
26.05.2020 - 19:00
2 min
168 Fragen gehen zur Zukunft der B 49 ein
7546 Besucher haben Gebrauch von der virtuellen Infomesse zur Zukunft der B 49 bei Wetzlar gemacht. Hessen Mobil zieht nach Ablauf der zwei Wochen zufrieden Bilanz.
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