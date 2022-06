18-Jähriger kracht mit BMW gegen Hauswand in Niedergirmes

Weil er zu schnell unterwegs war, hat ein 18-Jähriger am Mittwoch die Kontrolle über seinen 5er BMW verloren und ist gegen eine Hauswand gekracht. Foto: Heinz Peters

WETZLAR - Offenbar weil er mit einem 5er BMW zu schnell unterwegs war, ist ein 18-Jähriger am Mittwoch in Niedergirmes gegen eine Hauswand gekracht. So heftig, dass das Auto nur noch Schrott ist.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war der Wetzlarer gegen 19 Uhr in der Straße "Siechhof" in Richtung Hermannsteiner Straße unterwegs als er in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen verlor. Er fuhr einen Zaun um und prallte gegen eine Hauswand. Dabei beschädigte er auch einen vor dem Haus abgestellten Kinderwagen, der glücklicherweise leer war.

Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung des Fahranfängers und brachte ihn zu weiteren Untersuchungen in die Uni-Klinik nach Gießen. Der 5-er BMW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Totalschaden schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro. Die Schäden an dem Haus können laut Polizei momentan noch nicht beziffert werden.