18 Ranzen für die Schulstart-Aktion

WETZLAR - Der Ladies' Circle Wetzlar 86 konnte der Caritas in diesem Jahr für ihre Schulstart-Aktion eine Spende im Wert von 2000 Euro überreichen.

18 Schulranzen mit Zubehör wurden an die Caritas übergeben, die in der letzten Sommerferienwoche vor Schulbeginn an einkommensschwache Familien verteilt werden konnten. Ermöglicht wurde diese Spende durch eine Unterstützung von Leder Geist in der Wetzlarer Altstadt, durch eine Pfandsammelaktion, die der Ladies' Circle Wetzlar in Dutenhofen organisiert hat, und durch die Unterstützung des Round Table Wetzlar 86 bei ihrem Eisverkauf für den guten Zweck auf dem Ochsenfest.