19 000 Euro Projektzuschuss der DAK für die Wolfgang-Rosenthal-Gesellschaft

Der Leiter des Servicezentrums der DAK-Gesundheit, Frank Böcher (links), bei der Scheckübergabe mit Karl-Ernst Platt (Mitte) und Eberhard Schmidt von der Wolfgang-Rosenthal-Gesellschaft. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR. Geldspritze für die Wolfgang-Rosenthal-Gesellschaft/Selbsthilfevereinigung für Lippen-Gaumen-Fehlbildungen: Die Krankenkasse DAK-Gesundheit unterstützt die Arbeit des Vereins mit Sitz in Wetzlar mit insgesamt 19 000 Euro. Die Förderung von Selbsthilfegruppen, die sich der Prävention oder Rehabilitation bei bestimmten Krankheiten widmen, gehört zum gesetzlichen Auftrag der Krankenkassen. Mit der diesjährigen Förderung wird ein auf drei Jahre angelegtes Projekt der Rosenthal-Gesellschaft bezuschusst. "Zum Gesundwerden und Gesundbleiben ist der Erfahrungsaustausch untereinander sehr wichtig", erklärte der Leiter des Servicezentrums der DAK-Gesundheit in Wetzlar, Frank Böcher, bei der Scheckübergabe.

Die Selbsthilfevereinigung will ihre Basisgruppen aktivieren und neue dazu gewinnen. Etwa 60 Basisgruppen geben derzeit bundesweit Erstinformationen an Betroffene weiter. Sie werden in der Projektzeit von der pädagogischen Leiterin Judith Klubmann besucht. In kleinen Gruppen erfolgt die Qualifizierung für ihre Basis- und Beratungsarbeit, was in der derzeitigen Corona-Krise schwierig ist.

In Deutschland wird nach Angaben von Geschäftsführer Eberhard Schmidt etwa jedes 500. Kind mit Lippen- oder Gaumenspalte geboren. Begleitet wird das Projekt von der Kulturwissenschaftlerin Vanessa Hauptmann.

Die Selbsthilfevereinigung für Lippen-Gaumen-Fehlbildungen wurde 1981 von Eltern eines betroffenen Kindes gegründet. Sie trägt die bundesweit tätige Wolfgang-Rosenthal-Gesellschaft mit derzeit 1700 Mitgliedern. Zu den Gründern gehört Pfarrer i. R. Karl-Ernst Platt, der bis 2017 die Geschäftsführung innehatte und weiterhin für die Zuschussgenerierung verantwortlich ist.