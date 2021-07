19-Jähriger verunglückt mit Mustang: 20.000 Euro Schaden

20 000 Euro Schaden an einem Ford-Mustang: Das ist die Bilanz eines Unfalls, für den am Dienstagabend auf der A 45 vermutlich Rege die Ursache war. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

WETZLAR - Starker Regen war nach Angaben der Polizei vermutlich die Ursache für einen Unfall, den ein 19-Jähriger am Dienstagabend auf der Autobahn 45 zwischen den Anschlussstellen Wetzlar-Süd und Wetzlar-Ost hatte. Verletzt wurde der junge Mann nicht, aber an seinem Auto, einem Ford Mustang, entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Mann verlor um 22:32 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen, als der Mustang ins Schlingern geriet. Der Ford kam zunächst von der Fahrspur in Richtung der Mittelleitplanke ab, stieß dort mit dem vorderen linken Rad gegen den Bordstein und geriet ins Schleudern. Der Mustang schlingerte über die Fahrspuren, krachte mehrfach gegen die Betongleitwand am rechten Fahrbahnrand und blieb letztendlich auf dem Standstreifen stehen.