"1984" in der Wetzlarer Stadthalle

WETZLAR - "1984" - der dystopische Roman schlechthin wurde am Freitagabend in der Wetzlarer Stadthalle aufgeführt. Reduziert auf vier Personen, die sich auf einem engen miteinander verknüpften Bühnenbild bewegten, verbreitete die spannende Inszenierung ein beklemmendes Gefühl, gerade weil viele Assoziationen zur Gegenwart aufkamen.

Indem die Handlung rückwärts erzählt wurde, richtet der Hauptprotagonist Winston Smith (Benjamin Jorns) seinen Appell an die Nachgeborenen und an das Publikum. Somit bleibt die Hoffnung auf eine bessere Welt, in der die Gedanken frei sind, und das Publikum wurde nicht vollkommen trostlos in die Nacht entlassen. Insgesamt war es eine starke Inszenierung von Christian Schidlowsky, die zum Nachdenken anregte.

"1984" oder "Big brother is watching you" sind längst als Metaphern in den alltäglichen Sprachgebrauch übergegangen. Wie aktuell Orwells totalitäre Beschreibungen sind, lässt sich gerade an den Ereignissen in Russland, China oder Nordkorea zeigen. Das liegt sozusagen auf der Hand, aber auch die westlichen Demokratien sind anfällig für totalitäre Tendenzen, wenn man zum Beispiel an die "Alternative Facts" von Donald Trumps Pressesprecherin denkt oder an den Umgang mit Whistleblowern wie Edward Snowden und Julian Assange. Aber auch in der Kulturindustrie zeigen sich Tendenzen, die man mit Orwell assoziieren kann: So trugen die Akteure der Bühneninszenierung ihren eigenen QR-Code auf dem Rücken und die Emojis drückten die jeweilige vorgegebene Stimmungslage aus.

Zum Inhalt: Winston Smith lebt im Jahr 1984 in einem totalitären Staat, der seine Untertanen in jeder Lebenslage kontrolliert. Er arbeitet im Informationsministerium daran, dokumentierte Geschichte korrigierend an die Parteidoktrin anzupassen. Insgeheim lehnt er sich gegen das unterdrückerische System auf und hält seine verbotenen Gedanken und Wünsche in einem Tagebuch fest. Er lernt Julia (Anna Schindlbeck) kennen, und sie werden ein Paar - ein Verbrechen.

Winston versucht, mit einer Untergrundbewegung, von der er gehört hat, in Kontakt zu treten ...

Insgesamt schafften es die vier Schauspieler (O'Brien gespielt von Marc Marchand und Charrington gespielt von Yannick Ray) auf engstem Raum eine sehr bedrückende Atmosphäre zu generieren. Benjamin Jorns spielt glaubhaft den Charakter von Winston Smith, eine Person, die am Ende auf seine eigene Auslöschung drängt. Auch die Liebesbeziehung mit Julia, die im gegenseitigen Verrat endet, wurde eindringlich inszeniert und gespielt. Wo Liebe verboten ist, wird der Hass zum Kit der Gesellschaft.

Erinnerungen als Videoprojektionen

Gelungen war auch die Idee, die Erinnerungen und die Träume von Winston durch Videoprojektionen auf den Leinwänden in das Bühnenbild einzubinden. Genauso geschlossen und unentrinnbar wie Winstons Innenwelt ist auch die Allgegenwart der Partei, verkörpert in O'Brien, den das Publikum als Winstons Beichtvater und Folterverhörer kennenlernt. O'Brien steht letztlich hinter allem, was Winston denkt und erlebt. Sein Geist umfasst Winstons Geist. Er ist seit sieben Jahren über alles informiert und hat die subversive Analyse des Systems, das Buch des "Verräters" Goldstein selbst geschrieben: "Die Theorie und Praxis des oligarchischen Kollektivismus".

Sicherlich war die Reaktion des Publikums beim Applaus zunächst etwas verhalten. Das lag aber daran, dass die Thematik und die schauspielerische Wucht ihre Spuren hinterlassen hatten. Das Ensemble spielte großartig auf und hatte sich den dann doch einsetzenden starken Applaus von 180 Zuschauern redlich verdient.