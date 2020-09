200 000 Euro für Haus Emmaus

Professor Günther Brobmann (vorne Mitte) übergibt den symbolischen Scheck mit der stolzen Zahl 200 000 Euro an Monika Stumpf (r.) und Tobias Gottschalk (l.). Dahinter Professor Georg Kleinhans (v.l.), Fritz MüllerCarmen Storbakken, Stephanie Wagner, Ute Claas, Dr. Werner Scherer und Ilona Bascai. Foto: Hospiz Mittelhessen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Professor Günther Brobmann, Vorsitzender des Förderkreises Hospiz Mittelhessen, und der gesamte Vorstand des Förderkreises haben einen Scheck in Höhe von 200 000 Euro an das Haus Emmaus übergeben.

Der Beschluss wurde in der Jahreshauptversammlung des dieses Gremiums gefasst, die Summe ist für den Erweiterungsbau des Hauses Emmaus bestimmt. Geschäftsführerin und Hospizleiterin Monika Stumpf und deren ehrenamtlicher Kollege Tobias Gottschalk nahmen die stolze Summe mit herzlichem Dank entgegen, ist sie doch ein wesentlicher Beitrag zur Finanzierung des insgesamt 3,8 Millionen Euro teuren Bauprojekts.

Die Erweiterung wurde notwendig, weil nach 15 Jahren den insgesamt mehr als 1700 schwerst kranken Menschen, die durch das multifunktionale Team auf ihrem letzten Lebensabschnitt begleitet wurden, mehr als 3500 Menschen gegenüber standen, die für eine Aufnahme nachgefragt hatten. Durch den Anbau wird die Bettenzahl von acht auf zehn erweitert und es entsteht das erste Tageshospiz in Hessen mit vier Plätzen, für das großer Bedarf besteht. Außerdem entstehen Räumlichkeiten, in denen das stetig wachsende Projekt "Charly & Lotte Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche" ausreichend Platz findet und die derzeit vom Nachbarhaus angemieteten Räume können in ein Gebäude integriert werden. So sind alle Angebote des Hauses Emmaus unter einem Dach vereint.

Alle Angebote unter

einem Dach bündeln

Im Anschluss an die Scheckübergabe konnten sich die Vorstandsmitglieder des Förderkreises ein Bild vom zügigen Fortgang der Bauarbeiten machen, die finanziell und auch temporär im Rahmen liegen, sodass im Frühjahr 2021 der Einzug erfolgen kann.