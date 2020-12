2020: Ein Jahr, zwölf Geschichten

2020 geht zu Ende: Ein Jahr voller Geschichten. Auch jenseits von Corona. (Foto: Yolanda Sun)

REGION - Die Pandemie hat uns allen viel abverlangt: 2020 war ein Jahr der Einschränkungen, in dem wir alle gemeinsam einiges durchlebt und durchgestanden haben. Aber wir haben es gemeinsam geschafft. Das gilt auch für Sie und uns, liebe Leserinnen und Leser.

Wir haben versucht, Sie über alles Wichtige in dieser kritischen Zeit zu informieren und hoffen, dass Sie mit uns gut durch das Jahr gekommen sind. Doch dieses Jahr 2020 hatte auch mehr zu bieten als nur Corona.

An dieser Stelle wollen wir mit Ihnen auf die vergangenen zwölf Monate blicken. Wir haben für Sie zwölf wichtige, interessante oder emotionale Geschichten aus der Region nochmal zusammengestellt. Lassen Sie uns das Jahr gemeinsam nochmal Revue passieren!

Vielen Dank für Ihr Vertrauen! Wir freuen uns schon auf 2021 – wieder gemeinsam mit Ihnen!

Matti ist das Neujahrsbaby 2020

Matti ließ sich ein wenig Zeit: Eigentlich hätte der kleine Mann aus Lahntal-Sterzhausen schon am 27. Dezember 2019 geboren werden sollen. Es wurde dann jedoch der 1. Januar 2020. Nur 27 Minuten war das Jahr alt, da kam Matti im Marburger Universitätsklinikum auf die Welt. Dass das ein außergewöhnliches Jahr werden würde, ahnte da wohl weder der neue Erdenbürger noch die nun sechsköpfige Familie Golda, die Heiko Krause direkt am Neujahrstag besuchte

21.000 Menschen beim Karnevalszug in Wetzlar

Corona? Die größte Sorge der Wetzlarer Narren war im Februar das Wetter. Bloß trockenen Fußes den Umzug schaffen und eine riesengroße Straßenparty feiern. Das gelang den Kostümierten gemeinsam mit zig Fußgruppen, Wagen und Musikgruppen. Und während es für Prinz Christian II. eine Ladung Konfetti regnete, bekam die heimische Politik ihr Fett weg. Pascal Reeber und Dennis Weber hielten den Tag in Text, Bild und Video fest

Das Coronavirus trifft Wetzlarer Firmen

Die Rede war Anfang März noch vom „neuartigen Coronavirus“. Doch die Sorgen wuchsen bereits. Erste Unternehmen verzeichneten stornierte Aufträge, andere waren noch ganz entspannt: Montagsrock und die Spiele der HSG Wetzlar – gut besucht wie immer. Das sollte sich nur ein paar Tage später komplett ändern. Und damit wurden auch die Probleme der Firmen und Unternehmer immer größer, bei denen sich Tanja Freudenmann und Gert Heiland im März umhörten

Autokino öffnet auf Herborns Festplatz

Not und Virus machten erfinderisch: Überall in der Region sorgte die Pandemie für kreative Auswüchse. Eine echt Renaissance erlebten die Autokinos in der ganzen Republik. Auch wenn der große Hype recht schnell wieder abflaute, so legten sich findige Möglichmacher ins Zeug, um auch in der Krise ein wenig Normalität und Unterhaltung bieten zu können. Auch in Herborn freute man sich Ende April über die Ankündigung eines Autokinos und zog im Frühsommer eine zufriedene Bilanz, die mehr umfasste als nur Filmvorführungen

Wildkatzenbaby „Richard“ in der Wildtierhilfe Schelderwald

Flauschalarm im Mai in Dillenburg-Oberscheld: Der kleine „Richard“ wurde im Frühling in der Wildtierhilfe von Angelika und Werner Schmäing aufgezogen. Seinen Namen hatte er nach einem großen Vorbild erhalten: Richard Löwenherz. Ähnlich spektakulär wie dessen Vita hatte auch die kleine Wildkatze schon einiges erlebt, wurde Richard doch nur zufällig gefunden. In ihrer Geschichte verrät Katrin Weber auch, wie es mit Richard weitergehen sollte

Mittenaarer Firma entwickelt Hygienegriff für Einkaufswagen

Auch schon vor Corona machte sich so manch einer seine Gedanken: Was da wohl alles auf dem Griff des Einkaufswagens schlummert? Ein echter Hotspot für Viren und Bakterien. Deshalb wurden in der Pandemie immer wieder Mitarbeiter vor den Läden postiert, die die Griffe desinfizierten. Eine kluge Idee präsentierte im Juni eine Firma aus Mittenaar-Offenbach: Ihr Griff kann einfach über die vorhandenen Einkaufswagen-Griffe gestülpt werden und verarbeitete Silberionen zerstören womöglich gefährliche Keime

Ein letzter sündiger Blick in den Wetzlarer Adlerkeller

Offene Bierflaschen, Tanzstangen, liegengebliebene Unterwäsche: Was im Adlerkeller wohl einst so alles passierte... Es dürfte einiges gewesen sein, davon zeugten zumindest jene Fundsachen, die Arbeiter fanden, als sie den Adlerkeller unter dem Haus Kornmarkt 1 einige Zeit zuvor betreten hatten. Im Juli waren vor allem Schimmelflecken und noch mehr Mythen übrig von dem Teil Wetzlarer Untergrund, den es nicht mehr lange geben sollte. Steffen Gross stieg nochmal hinab – 30 Stufen in eine besondere Geschichte

220 Menschen trauern in Wetzlar um getöteten Sammy Baker

Im August wurde der 23-jährige Sammy Baker von der Polizei in Amsterdam erschossen – hingerichtet sagten manche. Ein Internetvideo zeigte den Vorfall: Der junge Wetzlarer war leicht bekleidet in einem Hinterhof unterwegs. Er wirkte verwirrt. Laut Polizei habe er gedroht, sich und die Beamten zu verletzen. Die Polizisten wirkten überfordert und erschossen Sammy Baker. Bei einem Trauermarsch in Wetzlar erinnerten sich viele Menschen an den jungen Mann, erhoben aber auch schwere Vorwürfe

Biontech kauft Werk in Marburg für Impfstoffproduktion

Die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie rückte im Spätsommer immer näher: Aus Mainz kamen jeden Tag neue Erfolgsmeldungen des Biotechnologie-Unternehmens Biontech. Ein Impfstoff schien schon im September immer greifbarer – und produziert werden soll er auch in Marburg. Biontech kaufte das Werk des Schweizer Unternehmens Novartis. 300 Mitarbeiter sollen künftig für Biontech arbeiten und in Mittelhessen jährlich bis zu 750 Millionen Impfstoffdosen gegen das Virus produzieren

Gelähmter Kraftsolmser kämpft sich zurück ins Leben

Es sollte keine große Operation werden: 2017 wollte sich Björn Schön den Magen verkleinern lassen. Er wog damals mehr als 190 Kilo. Doch die OP ging schief, auch die Notoperation am nächsten Tag brachte Komplikationen mit sich. Schön baute erst körperlich, dann auch geistig ab. Für ihn ging es von Krankenhaus zu Krankenhaus. In all der Zeit erhielt seine Partnerin dreimal den Anruf, sie müsse sich auf Schöns Tod vorbereiten. Doch Björn Schön kämpfte sich zurück. Bald will er heiraten und hat dafür einen ganz besonderen Wunsch. Verena Napiontek schrieb im Oktober Björn Schöns Geschichte auf

Die neue A49 – Ausbau und Proteste

Danni bleibt! Oder doch nicht? Die A49 soll Gießen und Kassel direkter miteinander verbinden. Für die geplante neue Trasse sollen mehrere Hektar Wald gefällt werden. Ausbau-Gegner protestierten, richteten zahlreiche Baumhäuser und Protestcamps ein. Im November kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Nerven lagen blank. Wir berichten – auch aktuell noch – über Proteste und Rodungsarbeiten in unserem Dossier

Corona versetzt Rex-Kino den Todesstoß