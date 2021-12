2021: Das waren die Schlagzeilen in Mittelhessen

Einige Bilder zu den Schlagzeilen des Jahres. Fotos: Adel/Arenakonzept GmbH/dpa/Freudenmann/Fritsch/Gerold/Häring/Keller/Manges/Napiontek/Rademacher/Reeber/stock.adobe/VRM/C. Weber

MITTELHESSEN - Verbunden mit hohen Inzidenzen, einschneidenden Maßnahmen wie der Ausgangssperre und dem wachsenden Impfangebot hat das Thema Corona auch in Mittelhessen die Schlagzeilen bis in die Jahresmitte hinein bestimmt - und tut es spätestens seit November wieder. Das lässt sich auch an der Auswahl jener Artikel ablesen, die unsere Leser in den vergangenen zwölf Monaten am meisten bewegt haben. Doch es gab auch zahlreiche andere Themen, die für Gesprächsstoff gesorgt haben. Ein Rückblick.

Januar

Der Verkehr zur Sackpfeife hat am Wochenende weiter zugenommen. Am Sonntag regelt Biedenkopfs Bürgermeister Joachim Thiemig selbst den Verkehr und wies gemeinsam mit fünf Mitarbeitern die ankommenden Besucher ein - so lange, bis der Parkplatz voll war. (Foto: Mark Adel)

Sackpfeife wird nach Rodelunfall gesperrt Die Sackpfeife im Hinterland, beliebtes Ziel für Wintersportler und Rodler, wird nach einem zeitweise chaotischen Wochenende wenige Tage nach Jahresbeginn gesperrt. Der Grund: Nach einem schweren Rodelunfall, in dessen Folge ein Rettungshubschrauber den Verletzten in ein Krankenhaus fliegt, sieht die Stadt Biedenkopf die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Um Wintersportler abzuhalten, wird die Zufahrt zum Berg gesperrt.

Diese Corona-Regeln gelten seit Montag in Hessen Noch vor Monatsmitte werden wegen steigender Inzidenzen allgemein die Kontaktbeschränkungen verschärft, andere Regelungen werden strenger. Nur wenige Texte werden laut unserer Statistik ähnlich gewissenhaft durchgelesen wie dieser Überblick.

Wetzlar hält sich nicht an selbige und öffnet trotz Verbots. Nach einem Polizeibesuch weiß er, warum das keine gute Idee war. Apropos Corona-Regeln: Ein Gaststättenbetreiber aus Wetzlar hält sich nicht an selbige und öffnet trotz Verbots. Nach einem Polizeibesuch weiß er, warum das keine gute Idee war.

Ausgangssperre: In Limburg-Weilburg gilt 15 Kilometer-Radius Was er genau bedeutet, ist zunächst nicht so richtig klar: der 15-Kilometer-Corona-Radius, der in Corona-Hotspots gelten soll. Wer in einem solchen lebt, darf sich "ohne triftigen Grund" nur 15 Kilometer vom Wohnort entfernen. Der Landkreis Limburg-Weilburg gilt mit seiner Inzidenz von mehr als 200 im Januar als solcher Hotspot.

Im Januar startet das Impfzentrum in Lahnau mit dem Probebetrieb. Wir sind dabei, als sich anfangs Rettungsdienstmitarbeiter, Notärzte und medizinisches Personal die Spritze gegen das Coronavirus abholen.





Februar

32 Bewohner und 19 Mitarbeiter der Seniorenresidenz am Solmsbach sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert. (Foto: Verena Napiontek)

Corona-Ausbruch nach Erstimpfung in Solmser Seniorenheim Anfang Februar kommt es in der Seniorenresidenz in Solms zu einem Corona-Ausbruch. 32 Bewohner und 19 Mitarbeiter infizieren sich mit dem Virus - kurz vor der geplanten Zweitimpfung. Die muss nun erstmal warten.

Später wird bekannt, dass sich die Bewohner und Mitarbeiter der Seniorenresidenz mit der britischen Variante des Virus angesteckt haben.

Großbrand in Niederscheld: Hohes Risiko für Einsatzkräfte Mitte Februar kommt es in einer Lagerhalle im Dillenburger Stadtteil Niederscheld zu einem Großbrand. Über Stunden versuchen 130 Einsatzkräfte, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Das Ganze unter Lebensgefahr, da in der Halle auch Gasflaschen lagern.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Herborn rücken dem Brand von der Rückseite der Lagerhalle aus mit einer Drehleiter zu Leibe. (Foto: Christoph Weber)

Nur wenige Tage später brennt die Glück-Auf-Halle im Dillenburger Stadtteil Oberscheld nieder. Der Schaden geht in die Millionen.





Das war's: Im Wetzlarer Kletterwald wird abgebaut "Ende Gelände, wir bauen ab." Diese Nachricht auf der Facebook-Seite des Wetzlarer Kletterwalds sorgte für Aufregung. Vier Wochen vor Saisonbeginn liege ihm noch keine Genehmigung der Stadt vor, sagt Betreiber Simon Karl. Deshalb habe er nun nach 15 Jahren die Reißleine gezogen.

-> Was im "Kletterwald" übrigens noch angeboten wird: Bogenschießen. Wie das funktioniert, haben wir uns im Sommer 2020 genauer angeschaut.





März

24 Schulen und sieben Kitas sind im Lahn-Dill-Kreis aktuell von Corona-Infektionen betroffen. (Symbolfoto: dpa)

Corona-Infektionen in 24 Schulen im Lahn-Dill-Kreis 24 Schulen und sieben Kitas sind im Lahn-Dill-Kreis mittlerweile von Corona-Infektionen betroffen - und die Zahlen steigen. Das Kreis-Gesundheitsamt empfiehlt deshalb die Aussetzung des Präsenzunterrichts in den Schulen.

Termin für Corona-Impfung: Warum geht es bei anderen schneller? Viele Bürger möchten gerne lieber gestern als heute einen Termin für die Corona-Schutzimpfung erhalten. In Hessen führt nicht nur die Aufteilung der Priorisierungsgruppen zu Diskussionen - auch die Terminvergabe sorgt für Beschwerden.

Lahn-Dill-Kreis überschreitet erstmal 200er-Inzidenz: Was jetzt passiert Der Lahn-Dill-Kreis erreicht Ende März einen 7-Tage-Inzidenzwert von 202,02. Bis zu den Osterferien wird der Präsenzunterricht an allen Schulen auf Empfehlung des Gesundheitsamtes ausgesetzt.

Kommunalwahlen: Die Wahlergebnisse für Mittelhessen Fünf Jahre nach den letzten Kommunalwahlen im Jahr 2016 haben die Hessen erneut entschieden, wer in den kommenden Jahren Politik vor Ort macht. In unserem Übersichtsartikel haben wir alle Wahlergebnisse bis in die Gemeinden übersichtlich präsentiert.

Im März haben die Mittelhessen bei den Kommunalwahlen gewählt. (Foto: dpa)

April

Die Polizei kontrollierte in der Vergangenheit, ob die nächtliche Ausgangssperre eingehalten wird. (Symbolbild: dpa)

Im Lahn-Dill-Kreis kommt erstmals die Ausgangssperre Die 7-Tages-Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis hat den Grenzwert von 200 überschritten. Nun treten durch eine Allgemeinverfügung zahlreiche Einschränkungen in Kraft.

Notbremse! Was jetzt im Lahn-Dill-Kreis gilt Die frisch verabschiedete Bundes-Notbremse greift. Das hat Ende April Folgen für den Lahn-Dill-Kreis. Unter anderem kommt erneut die Ausgangssperre.

Analyse: Wer infiziert sich im Lahn-Dill-Kreis? Daten des RKI zeigen, welche Auswirkungen die Öffnung von Kitas und Schulen auf das Infektionsgeschehen im Lahn-Dill-Kreis hatte.

Mai

Öffnung des Globus-Baumarkts in Wetzlar sorgt für Verwirrung Trotz Bundes-Notbremse und vorgeschriebenen Schließungen öffnet der Globus-Baumarkt in Wetzlar seine Türen. Wie es dazu kam klären wir in diesem Bericht.

Unmut im Impfzentrum des Lahn-Dill-Kreises Das medizinische Personal im Lahnauer Impfzentrum ist verärgert über die Kreisverwaltung und sieht seine Arbeit nicht gewürdigt: "Hier kocht die Stimmung und droht zu kippen."

Wetzlarer Real-Markt schließt Nach zwei Jahren Hängepartie ist am Donnerstag die bittere Nachricht für die 72 Mitarbeiter bekannt geworden - und die Kunden sind bestürzt: Der Real-Markt in Wetzlar macht dicht.

Der Real-Supermarkt im Gewerbegebiet Hörnsheimer Eck in Wetzlar schließt Ende Januar 2022. (Archivfoto: Pascal Reeber)

-> Unsere Reporterin Tanja Freudenmann kommentiert die Schließung. Standpunkt

Juni

Schwere Gewitter haben sich über Dautphetal ausgetobt. Vor allem die Ortsteile Allendorf und Herzhausen hat es getroffen. (Foto: Jörg Fritsch)

Starkregen sorgt für Überflutungen in Dautphetal Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und ein überschwemmtes Freibad-Gelände: Schwere Gewitter haben sich über Dautphetal ausgetobt. Vor allem zwei Ortsteile hat es getroffen.





Später im Monat sorgte ein Unwetter abermals für Verwüstungen, diesmal im Outdoor Zentrum Lahntal in Greifenstein.

B49-Abfahrt Oberbiel soll gesperrt werden Dass die Anschlussstelle von der B 49 für ein halbes Jahr stillgelegt werden soll, stößt in Solms auf großen Unmut. Nicht ganz unschuldig daran ist Hessen Mobil.

Aus dem "Café am Dom" wird nun das "Café Dolce" Wieder Leben im einstigen "Café am Dom" in der Wetzlarer Altstadt: Die Töchter eines bekannten Gastronomen wagen dort den Schritt in die Selbstständigkeit.

Juli

Das Land hat sich festgelegt: Wenn die Hochstraße mitten durch Wetzlar spätestens Ende 2027 wegen baulicher Mängel außer Betrieb genommen werden muss, dann ist ein Tunnel unter Dalheim (im Hintergrund, Mitte) die beste Alternative. (Archivfoto: Pascal Reeber)

Hochstraße Wetzlar: Entscheidung in Wiesbaden gefallen 2027 muss die B49-Hochstraße in Wetzlar gesperrt werden. Das Hessische Verkehrsministerium hat vier mögliche Trassen geprüft. Jetzt liegt das Ergebnis vor.

Hinterland: Buderus Guss steht zum Verkauf Schock für 640 Buderus-Mitarbeiter in Breidenbach und Ludwigshütte: Eigentümer Bosch will die Gießerei verkaufen. Und offenbar gibt es bereits Interessenten.

Chemie-Alarm an Limburger Supermarkt Nachdem Mitarbeiter des "Globus"-Marktes in Limburg über Übelkeit klagten, wurde das Gebäude geräumt. Experten untersuchten im Anschluss, ob und welche Dämpfe dort austraten.

Der Bereich am Hintereingang zur "Globus"-Bäckerei wird von der Feuerwehr hermetisch abgeriegelt. (Foto: Klaus-Dieter Häring)

August

Einem Trümmerfeld glich die Bundesstraße 253 bei Oberdieten nach dem Frontalzusammenstoß, an dem zwei Personenwagen und ein Sattelzug beteiligt waren. (Foto: Frank Rademacher)

Tödlicher Unfall: Junge Eltern sterben, Baby überlebt Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich auf der B253 bei Breidenbach ereignet. Dabei hat ein Baby seine Eltern verloren und wurde schwer verletzt.

Im November ereignet sich auf dieser Strecke ein weiterer tödlicher Unfall. Ein Auto prallt frontal mit einem Lkw zusammen - zwei Menschen sterben.

Dillenburger Anwalt wegen Millionenbetrugs angeklagt Ein 68-Jähriger soll Kleinanleger bei Investitionen in Windkraftanlagen in Italien um ihr Geld gebracht haben. Der Jurist ist in Dillenburg auch in der Kommunalpolitik aktiv.

Großeinsatz an der Lahn bei Oberbiel Ein herrenloses Fahrrad hat für einen Großeinsatz an der Lahn bei Solms gesorgt. Bis zum frühen Abend suchten Einsatzkräfte stundenlang vergeblich nach einer möglicherweise verunglückten Person.

September

Der Andrang bei der Verkaufsaktion war enorm, der Verkehr staute sich zeitweise kilometerlang zurück (rechtes Bild). Franziska und Angelina Gumbel aus Wetzlar ergatterten einen Strandkorb für die Mama (links oben). Andreas Jachmann und Nadine Schuhmann reisten extra wegen der Aktion aus dem nordhessischen Altmorschen an. (Fotos: Tanja Freudenmann)

Strandkorb-Alarm: Verkaufsaktion sorgt für Verkehrschaos Damit hatten die Veranstalter nicht gerechnet: Der Abverkauf von 700 Strandkörben sorgte in Wetzlar für einen riesigen Andrang. Sogar die Polizei musste eingreifen.

Vor dem Strandkorb-Ausverkauf standen die Strandkorb-Konzerte an. Kurz vor deren Start haben wir mit der Videokamera beim Aufbau vorbeigeschaut.





Junger Mann in Wetzlar auf der Straße vergewaltigt Am frühen Samstagmorgen ist ein 20-Jähriger in Wetzlar Opfer einer Vergewaltigung geworden. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach einem Passanten.

So lief die Wahl in Mittelhessen: Zeit für Aufarbeitung Kleine Sensation: Dagmar Schmidt (SPD) hat sich im Lahn-Dill-Kreis gegen Hans-Jürgen Irmer (CDU) im Kampf um das Direktmandat für den Bundestag durchgesetzt. Dies und vieles mehr haben wir in unserem Überblick zur Wahlnacht und dem Tag danach in Mittelhessen zusammengefasst.

Dagmar Schmidt (SPD) hat sich das Direktmandat von Hans-Jürgen Irmer (CDU) erkämpft. (Fotos: Christian Keller)

Oktober

Zahlreiche Dillkreis-Wehren sind bei dem Brand in Steinbrücken im Einsatz. (Foto: Jörg Fritsch)

Großeinsatz für Feuerwehren: Drei Wohnhäuser brennen Immer wieder sind am Abend des 9. Oktober Feuerwehrwagen durch den Dillkreis gerauscht. Ihr Ziel: Die Dillenburger Straße im Dietzhölztaler Ortsteil Steinbrücken. Dort standen gleich drei Wohnhäuser in Flammen.





14 Verletzte bei Vorfall in Waldbrunner Entsorgungsbetrieb In einem Unternehmen für Sanierungs- und Entsorgungssysteme in Waldbrunn-Fussingen sind Ende Oktober 14 Personen verletzt worden, einige davon schwer. Zwei davon kamen unter hohen Sicherheitsvorkehrungen ins Wetzlarer Krankenhaus.

Buderus leiht Wetzlarer Arena den Namen Seit 2006 hieß es Rittal Arena in Wetzlar. Mit dem Jahreswechsel müssen sich alle umgewöhnen. Buderus ist dann der neue Namensgeber der Halle.

Der Rittal-Schriftzug verlässt das Dach der Arena. (Foto: Arenakonzept GmbH)

November

Dieses Foto, das den Aushang an der Praxistür einer Braunfelser Hausärztin zeigt, haben mittlerweile sehr viele unserer Leser gesehen. (Foto: VRM Wetzlar)

Angeblich 50 Tote - Ärztin verbreitet Fake News zum Impfen Dieser Text hat bei unseren Lesern einen Nerv getroffen und stand tagelang im Zentrum des Interesses: Mitte November haben wir über eine Braunfelser Hausärztin berichtet, die per Aushang in ihrer Praxis mit unbelegten Fällen vor der Corona-Impfung warnt und inmitten der Pandemie für Verunsicherung sorgt. Wir haben mit der Frau gesprochen.

-> Zu diesem Thema sind bislang zwei weitere Artikel erschienen:

Polizeieinsatz in Wetzlar: 23-Jähriger fuchtelt mit Messer Ein Video geht durch die sozialen Medien: Es zeigt einen Mann, der oberkörperfrei mit einem Küchenmesser durch den Wetzlarer Stadtbezirk Niedergirmes läuft. Das Video ist echt, bestätigt später die Polizei.

Auf einem Handyvideo ist zu sehen, wie der offenbar psychisch verwirrte 23-Jährige mit einem Messer durch Niedergirmes läuft. (Foto: Screenshot)

Nach Abbruch von Weihnachtsmarkt: Stadt Mar

Großeinsatz nach Hilferufen aus Wald beendet Hier werden Erinnerungen an den August wach: Damals sorgte ein herrenloses Fahrrad an der Lahn bei Solms für einen Großeinsatz von Rettungskräften. Diesmal, Ende November, sind es Rufe aus dem Wald bei Schöffengrund, die zu einem langen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und vielen weiteren Helfern führten. In beiden Fällen brachen die Retter ihren Einsatz am Ende ergebnislos ab. Hier werden Erinnerungen an den August wach: Damals sorgte ein herrenloses Fahrrad an der Lahn bei Solms für einen Großeinsatz von Rettungskräften. Diesmal, Ende November, sind es Rufe aus dem Wald bei, die zu einem langen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und vielen weiteren Helfern führten. In beiden Fällen brachen die Retter ihren Einsatz am Ende ergebnislos ab. Zum Bericht

Feuewehrleute aus Hüttenberg haben sich bei der Suche im Wald beteiligt. (Foto: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Hüttenberg )

Dezember

Großer Andrang um 10 Uhr: Mehr als 120 Menschen warten am Mittwochmorgen auf die Eröffnung der Herborner Impfambulanz. (Foto: Tobi Manges)

Lange Schlange bei Eröffnung der Impfambulanz 300 Spritzen pro Tag und das sechs Tage die Woche: In Herborn hat im Dezember die neue Impfambulanz eröffnet. Die Ersten standen schon Stunden vorher an. 300 Spritzen pro Tag und das sechs Tage die Woche: Inhat im Dezember die neue Impfambulanz eröffnet. Die Ersten standen schon Stunden vorher an. Zum Bericht

Wetzlar die erste Impfambulanz im Lahn-Dill-Kreis an den Start gegangen. -> Eine Tage davor war indie erste Impfambulanz im Lahn-Dill-Kreis an den Start gegangen. Zum Bericht





Müll, Dreck, Ratten: Probleme mit Großfamilien in Garbenheim Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses sollen sich rücksichtslos verhalten. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Den Anwohnern geht das zu weit. Wie die Stadt Wetzlar darauf reagiert. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses sollen sich rücksichtslos verhalten. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Den Anwohnern geht das zu weit. Wie die Stadtdarauf reagiert. Zum Artikel

2G im Einzelhandel: "Hoffentlich geht ihr bald pleite" Auch im Hinterland muss der Einzelhandel seit dem 6. Dezember die 2G-Regeln kontrollieren. Die Mitarbeiter haben viel Verständnis erlebt, sind aber auch vereinzelt beschimpft worden. Auch immuss der Einzelhandel seit dem 6. Dezember die 2G-Regeln kontrollieren. Die Mitarbeiter haben viel Verständnis erlebt, sind aber auch vereinzelt beschimpft worden. Zum Bericht

2G im Handel schadet mehr als es hilft. Zum Standpunkt -> Dazu kommentiert unser Reporter Christian Matz:

Am Samstag fand in Wetzlar eine Corona-Demo statt, laut Polizei zogen insgesamt 1000 Teilnehmer durch die Stadt. (Foto: VRM)

1000 Teilnehmer bei Corona-Demo in Wetzlar Mitte Dezember sind in Wetzlar zahlreiche Menschen für "Gesundheit, Freiheit und freie Impfentscheidung" durch die Innenstadt gezogen. Demo sowie Kundgebung verliefen friedlich. Mitte Dezember sind inzahlreiche Menschen für "Gesundheit, Freiheit und freie Impfentscheidung" durch die Innenstadt gezogen. Demo sowie Kundgebung verliefen friedlich. Zum Artikel





Herborn eine ähnliche Demo stattgefunden. -> Wenige Tage später hat ineine ähnliche Demo stattgefunden. Zum Bericht





Auch in Mittelhessen dominiert das Coronavirus den Alltag vieler Menschen. (Foto: CROCOTHERY - stock.adobe)

Coronavirus: Die Lage in Mittelhessen. Zum Text Seit fast zwei Jahren begleitet uns und unsere Nutzer dieser nahezu täglich mit den frischen Daten zur Corona-Lage aktualisierte Text. Entsprechend häufig er über das Jahr geklickt: