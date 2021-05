21 000 Euro für digitale Welt

Über jeweils 10 500 Euro freuen sich (v.l.): Thomas Bauer, Andreas Becker, Markus Becker (alle Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg), Sparkassenvorstand Stephan Hofmann, Benjamin Roth und Andreas Henrich (Diakonie Lahn-Dill). Foto: Tanja Freudenmann

WETZLAR - Mit 500 000 Euro fördern die hessischen Sparkassen die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen in Hessen aus Mitteln des Zweckertrags der Sparkassen-Lotterie "PS-Sparen". Aus diesem Spendentopf haben jetzt die Diakonie Lahn-Dill und die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg jeweils 10 500 Euro erhalten - für die Digitalisierung.

Im Sparkassenkasino übergab Vorstand Stephan Hofmann die symbolischen Spendenschecks an Vertreter der beiden Einrichtungen. Was passiert mit dem Geld? "Wir werden die Digitalisierung des Werkstattrats vorantreiben", freut sich Thomas Bauer, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg. Andreas Becker, Vorsitzender des Werkstattrates, und Markus Becker, Vertrauensperson des Werkstattrats, sollen künftig neue digitale Endgeräte einsetzen können. Auch soll eine Zoom-Lizenz finanziert werden.

Chance für selbstbestimmtes Leben erschließen

Durch die Spende profitiere auch der Werkstattrat der Lebenshilfe von digitalen Besprechungen und Schulungen. "Es ist bereits Standard geworden, dass sich der Werkstattrat in Zoom-Konferenzen trifft", so Bauer. Zudem sei ein Imagefilm geplant, um anderen Menschen die Arbeit des Werkstattrats näherzubringen.

Andreas Henrich, Vorstandsmitglied der Diakonie Lahn- Dill, will mit der Spende den Schulungsraum mit neuen Computern ausstatten. "Zudem werden wir mit diesem Geld Office-Grundkurse für Menschen mit Behinderungen anbieten und das W-LAN-Netz im Haus deutlich verbessern", so Werkstattleiter Benjamin Roth. Auch sollen Tablets angeschafft werden. Bereits lange vor der Corona-Krise habe man das Erlernen digitalen Basiswissens angeboten. "Die PC-Kurse sind sehr gefragt. Ich finde es klasse, dass wir hierfür einen IT-Experten gewinnen konnten, den wir über das Freiwilligenzentrum gefunden haben", sagt Roth.

Es sei wichtig, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zur digitalen Welt erhalten, erklärte Sparkassen-Vorstand Stephan Hofmann. Die Sparkasse setze sich "für eine soziale Teilhabegesellschaft, die allen die Chance auf ein selbstbestimmtes gutes Leben in einem starken sozialen Miteinander erschließt", ein. "Die Werkstätten für behinderte Menschen erfüllen dabei eine wichtige Aufgabe. Sie geben Menschen mit Behinderung Arbeit und damit Teilhabe. Die Förderung der Behindertenhilfe ist für alle Sparkassen in Hessen ein Schwerpunkt ihres gesellschaftlichen Engagements," so Hofmann.

Insgesamt habe die Sparkasse Wetzlar 2020 rund 200 gemeinnützige Vereine und Einrichtungen der Region mit mehr als 440 000 Euro unterstützt. "Auch in diesem Jahr streben wir ein ähnlich hohes Volumen an," so Hofmann. In Corona-Zeiten sei diese Unterstützung wichtiger denn je.