22-Jähriger tritt und beleidigt Polizisten

WETZLAR - Mit einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro (150 Tagessätze zu je 20 Euro) hat das Wetzlarer Amtsgericht das gewalttätige Verhalten eines 22-jährigen Azubis gegenüber mehreren Polizisten geahndet. Passiert war der Vorfall während einer Kontrolle nach einer Körperverletzung am Fastnachtssonntag am Forum.

Er habe einen Filmriss gehabt, sagte der heute 22-jährige Angeklagte, der in einem Wetzlarer Stadtteil wohnt und derzeit eine Ausbildung macht.

An Einzelheiten könne er sich nicht mehr erinnern. Er will größere Mengen Alkohol konsumiert haben und erst wieder zu sich gekommen sein, als er in der Arrestzelle der Polizeistation gelandet war. Der Angeklagte bedauerte sein aggressives Verhalten. Die Justizvertreter hatten allerdings so ihre Zweifel an den vorgegebenen Erinnerungslücken. Die Blutentnahme hatte eine sogenannte Mischintoxikation offenbart: Neben einer Blutalkoholkonzentration von rund zwei Promille fanden die Rechtsmediziner noch einen enormen THC-Gehalt, der auf das Cannabisrauchen schließen lässt.

"Es kann durchaus sein, dass ich von Freunden einen Joint gereicht bekommen habe", so der Angeklagte zu dem Vorwurf des Drogenmissbrauchs.

Zur Rekonstruktion der Geschehnisse trugen zahlreiche Zeugenaussagen bei. Zwei Jugendliche berichteten, dass der Angeklagte sie auf dem Nachhauseweg vom Faschingsumzug grundlos angegriffen und gerempelt habe. Mehrere Personen hätten den ihnen unbekannten Mann dann festgehalten, aber kaum bändigen können. Alle beteiligten Personen seien von dem Angeklagten beleidigt, beschimpft und bedroht worden. Die Teenager riefen die Polizei, die bei ihrem Eintreffen ebenfalls beschimpft wurde.

Entschuldigung vor

Gericht bei allen Beteiligten

Die Personenkontrolle eskalierte. Der Angeklagte randalierte, beleidigte die Einsatzkräfte als "Hurensöhne" und beschimpfte sie mit weiteren nicht druckreifen Ausdrücken. Außerdem drohte er an, sich die Gesichter zu merken und sie alle zu töten. Beim Anlegen von Handfesseln trat er nach Berichten der Polizeibeamten zielgerichtet mit einem Fuß nach hinten, wohlwissend, dass dort Polizisten standen. Ein Ordnungshüter wurde dabei leicht am Knie getroffen.

Die Schimpftiraden sollen sich auf dem Weg in den Polizeigewahrsam fortgesetzt haben. Eine Ermittlungsrichterin hatte die Ausnüchterung in der Zelle angeordnet, weil der junge Mann aufgrund seines Zustandes eine Gefahr für sich und andere darstellte.

Positiv bewerteten die Juristen, dass der Angeklagte sich bei allen beteiligten Personen im Gerichtssaal entschuldigte. Sie kreideten ihm allerdings an, dass der 22-Jährige bereits fünf Eintragungen im Strafregister hat und somit bei Justiz und Polizei kein Unbekannter ist.

Das Gericht unter Vorsitz von Richterin Sarina Karimpur ging von verminderter Schuldfähigkeit aus, sah aber zweifelsfrei einen nicht mit Konsum von Alkohol und Drogen zu rechtfertigenden tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. "Das war kein Zappeln, das war ein gezielter Tritt", so die Richterin in der Urteilsbegründung.

Rechtsanwalt Thomas Keul, der Verteidiger des Angeklagten, hatte Zweifel an der Schuldfähigkeit des 22-Jährigen und hielt eine Geldstrafe im Bereich von 60 Tagessätzen für angemessen.

Die Anklagevertretung fand deutliche Worte für die Attacke und missbilligte das Verhalten. Die Staatsanwaltschaft hatte eine sechsmonatige Bewährungsstrafe mit Geldauflage gefordert.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.