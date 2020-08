220 Menschen bei Trauermarsch für getöteten Sammy Baker

Weißes T-Shirt, rotes Plakat: Gegen 16 Uhr hat sich in Wetzlar der Trauermarsch für Sammy Baker am Samstag in Bewegung gesetzt. Der Marsch verläuft still, die Stimmung ist bedrückend. Foto: Steffen Gross

WETZLAR - Es geht los: Auf dem Wetzlarer Bahnhofsvorplatz sind nach Polizeiangaben 220 Menschen, darunter zahlreiche Freunde und Bekannte des getöteten Wetzlarer Fitness-Influencers Sammy Baker, zusammengekommen. Gemeinsam starten sie an diesem Samstag um 16 Uhr zu einem Trauermarsch durch Wetzlar.

Der 23-Jährige war am 13. August in Amsterdam von niederländischen Polizisten erschossen worden . Auch Sammys Eltern und weitere nahe Familienangehörige nehmen an der genehmigten Versammlung unter dem Titel "Justice for Sammy" teil.

Friedlich soll der Trauermarsch vom Bahnhofsvorplatz durch die Innenstadt zum Domplatz ziehen. Dabei soll auch ein Zeichen gegen Polizeigewalt gesetzt werden. Der Vater des Getöteten, Kai B., hatte zuvor über die sozialen Netzwerke eindringlich darum gebeten, die Corona-Abstandsregelen und die Maskenpflicht einzuhalten. "Marschiert leise und lasst in euren Gedanken Raum für Sammy", hatte Kai B. die Teilnehmer aufgefordert. Als Zeichen der Verbundenheit und Anteilnahme tragen viele zum Start weiße T-Shirts mit dem Antlitz des Getöteten.

Familie freut sich über "überwältigende Anteilnahme"

Die Familie freut sich über eine "überwältigende Anteilnahme" - schon während der vergangenen Tage. Unter den Teilnehmern befinden sich auch viele Freunde und Bekannte von Sammy Baker. Als Fitness-Influencer und Coach hat der 23-Jährige bei Instagram 170.000 Abonnenten. Sein tragischer Tod in der Vorwoche in einem Hinterhof im Amsterdamer Westen durch Schüsse der Polizei hat in den sozialen Netzwerken große Fassungslosigkeit ausgelöst. Äußerst kontrovers wird dort über den Einsatz der Beamten und vor allem den Schusswaffengebrauch diskutiert. Sammys Eltern hatten in dieser Woche in einer Mitteilung ein "brutales Vorgehen" der Amsterdamer Polizei kritisiert . Für sie wie für viele Freunde und Bekannte steht fest, dass Sammy stattdessen dringend Hilfe benötigt hätte. In einem Handy-Video ist zu erkennen, dass der 23-Jährige in den dramatischen Momenten vor seinem Tod einen stark verstörten und verwirrten Eindruck machte. In der niederländischen Hauptstadt hatte er am Dienstag, 11. August, gemeinsam mit Freunden seinen 23-Geburtstag gefeiert. Kurz darauf wurde er als vermisst gemeldet. Was zu seiner extremen Verwirrtheit geführt hat, ist weiterhin unbeantwortet, Klarheit wird erst das Ergebnis der Obduktion liefern können.

Sammy Baker hatte nach Angaben der Amsterdamer Polizei damit gedroht, sich und die Beamten mit einem 30 Zentimeter langen Messer zu verletzten. In dem Hinterhof eskalierte die Situation, der Wetzlarer wurde durch drei Polizeikugeln getötet. Ob ein Fehlverhalten der Beamten vorlag, wird von der niederländischen "Rijksrecherche", angesiedelt bei der Staatsanwaltschaft, untersucht. Das kann Monate in Anspruch nehmen. Sollte das Ergebnis sein, dass die Polizisten aus Notwehr handelten und der Fall nicht weiter von der Behörde verfolgt wird, bleibt den Eltern die Möglichkeit, zu prozessieren. Nach Informationen dieser Zeitung hat die Familie in dieser Woche einen renommierten niederländischen Strafverteidiger engagiert.

Ausführlicher Bericht folgt.