24 weihnachtliche Kurzkrimis

WETZLAR - Der Knaur-Verlag setzt auch in diesem Jahr die inzwischen so beliebte Reihe mit schön-schaurigen Weihnachtskrimis fort. "Winter, Weihrauch, Wasserleiche" heißt in diesem Jahr die Sammlung von wieder 24 Kurzkrimis, die alle an einem anderen Ort im deutschsprachigen Raum angesiedelt sind.

Exemplarisch sollen zwei Geschichten vorgestellt werden: "Fünf Glühwein und 'ne Tüte Krüllkuchen" spielt auf einem Weihnachtsmarkt in Neuharlingersiel an der Nordseeküste. Waffeln und Krüllkuchen werden zugunsten eines Altenheimes verkauft.

Auch der als Weihnachtsmann verkleidete Wolfgang beteiligt sich. Doch oh Schreck: Der Weihnachtsmann alias Wolfgang schnappt sich die gut gefüllte Geldkassette und läuft davon. Die Frauen am Stand sind fassungslos. Einige Zeit später kommt Wolfgang zurück an den Stand und weiß von nichts. Hatte er vielleicht einen weihnachtlichen Doppelgänger?

Die Geschichte "Das Beinhaus" spielt im schönen Hallstatt in Österreich. Die Witwe Theres Fischleitner lässt sich wie jedes Jahr an Heiligabend von dem Fährmann über den See bringen. Sie spürt allerdings, dass das aufgrund ihres Alters nicht mehr lange so gehen wird. Nach der Überfahrt will sie zur Kirche und zum Beinhaus gehen, wo die Knochen von ihrem Gatten Franz aufbewahrt sind.

Ein Touristenführer erklärt Theres indes für nicht mehr ganz bei Verstand, schließlich sei ihr Mann doch im Berg verschollen. Aber vielleicht weiß Theres mehr und ist sehr wohl ganz klar im Kopf? Mehr sei nicht verraten.

Weitere Krimis spielen unter anderem in Stuttgart, München, Berlin, Köln und Speyer. Die nicht allzu langen Geschichten lassen sich flott und unterhaltsam lesen. Das Buch ist ein guter Tipp für Krimifreunde und alle, die gerne noch mal eine kurze Geschichte nach einem langen Arbeitstag lesen möchten.

"Winter, Weihrauch, Wasserleiche", Knaur, 432 Seiten, 10,99 Euro.