25-Jähriger stirbt nach Stichverletzung in Wetzlar

WETZLAR - Aus bislang noch nicht bekannten Gründen kam es am Dienstagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung mit mehreren Personen in Wetzlar. Das teilt die Polizei mit. Im Verlauf des handfesten Streits gegen 22.39 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz, erlitt ein 25-jähriger Eritreer mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers. Sofort hinzugezogene Rettungskräfte brachten den Schwerstverletzen in ein Krankenhaus. Noch während der umgehend eingeleiteten Notoperation verstarb der in Wetzlar lebende junge Mann.

Noch in der Nacht nahmen Wetzlarer Polizisten eine Person fest. Diese wird derzeit durch Kriminalpolizisten vernommen. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte können laut Polizei derzeit nicht gegeben werden.

Zeugen, die den heftigen Streit mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 06441/9180 in Verbindung zu setzen.