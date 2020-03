25. März 1945: Der Rückzug beginnt

Tarnpanzer M 4 Sherman der 9. US-Panzerdivision rücken am 27. März 1945 auf der Straße Nassau-Limburg vor. An diesem Tag befinden sich die Einheiten der weiter nördlich kämpfenden 7. US-Panzerdivision bei Wetzlar. Der Panzer im Bild trägt einen damals bei US-Fahrzeugen an sich unüblichen Tarnanstrich, der vermutlich nur bei den direkt an der Front eingesetzten Fahrzeugen verwendet wurde. Foto: Archiv Heinz Leiwig