250 000 Euro unterschlagen? Arbeitgeber steht vor Gericht

WETZLAR - Der Leiter einer Sicherheitsfirma aus dem Lahn-Dill-Kreis hat seine Beschäftigten weder beim Finanzamt angeben noch bei der Krankenkasse und auch nicht bei der Rentenversicherung angemeldet. Auch bei der Umsatzsteuer soll er getrickst haben und somit insgesamt 250 000 Euro unterschlagen haben. Dafür muss er sich nun vor dem Amtsgericht in Wetzlar verantworten. Angesichts der 18 geladenen Zeugen wurde die Hauptverhandlung in die Wetzlarer Stadthalle verlegt.

Die Staatsanwaltschaft verlas zwei Anklagen. In beiden geht es um die Nichtanmeldung von Beschäftigten. "Sie werden angeklagt, von 2014 bis 2016 als Arbeitgeber Sozialabgaben vorenthalten zu haben", sagte der Staatsanwalt. Etwa 20 Minuten dauerte das Verlesen der Einzeldelikte. Dabei ging es um Beträge von 20 bis zu 1000 Euro, insgesamt 170 000 Euro.

Ein zweiter Anklagepunkt bezog sich auf die unterlassene Anmeldung von Umsatzsteuer. Diese Summe bezifferte die Staatsanwaltschaft mit 79 500 Euro.

Der 56-jährige Unternehmer räumte seine Versäumnisse ein, bezweifelte aber, dass er jemals 269 Arbeitnehmer beschäftigt habe. Zudem entschuldigte er sich, dass er bei der zuvor angesetzten Hauptverhandlung nicht erschienen war.

Der Vorsitzende Richter Konrad Velten sagte: "Wir reden über eine Freiheitsstrafe mit oder ohne Bewährung". Deshalb sei es wichtig, dass der Angeklagte bei der Wahrheitsfindung mitwirke. "Wenn Sie geständig sind, kommen wir in einen bewährungsfähigen Bereich".

"Es stimmt, ich habe die Mitarbeiter nicht ordnungsgemäß angemeldet", sagte der Angeklagte. Er habe etwa 25 Mitarbeiter gehabt, in manchen Zeiten bis zu 70. Die ihm zur Last gelegten Beträge sehe er deshalb als zu hoch an. Auch gebe es auf der Liste des Finanzamtes 24 Personen, deren Namen er nicht kenne. Auf den bei ihm vorgefundenen Papieren seien auch Personen verzeichnet, die von anderen Sicherheitsfirmen bei Konzerten, Fußballspielen oder im Objektschutz eingesetzt waren.

Ehefrau eines Mitarbeiters bringt Fall ins Rollen

Aufgeflogen war das Verhalten des Angeklagten, als einer seiner Mitarbeiter sich von seiner Frau trennte. Die Eheffrau zeigte ihren Mann an, der seine Einkünfte beim Finanzamt nicht angegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein, und der Zoll beschlagnahmte die Unterlagen des Unternehmers.

Richter Velten versuchte, sich ein Bild über die tatsächliche Höhe der nicht abgeführten Abgaben zu machen. Dies gestaltete sich schwierig, weil es nur wenige Unterlagen gab und die meisten Zahlungen bar an die Mitarbeiter erfolgt waren. Viele wurden nur zu einzelnen Veranstaltungen engagiert oder waren über einen Minijob angestellt. Aber alle wurden nicht bei den Steuerbehörden, bei Krankenkasse und Rentenversicherung gemeldet.

Als Grund gab der Angeklagte an, dass er die Preise seiner Konkurrenz unterbieten wollte, um einen Fuß in die Tür der Branche zu bekommen. Kassierte er elf Euro bei seinen Kunden, so zahlte er 9,50 Euro an die Mitarbeiter aus. Hätte er die Mitarbeiter gemeldet, wäre sein Unternehmen laut seinen Angaben ins Minus gelaufen. "Der Preis war zu niedrig", resümierte der Firmenchef.

Als Zeugen geladen waren auch Mitarbeiter der Steuerfahndung und des Zolls. Trotz ihrer Erläuterungen zu den Ermittlungen konnte nicht geklärt werden, wie viele Mitarbeiter der Angeklagte tatsächlich beschäftigt hatte.

Die Behörden haben alle gefundenen Namen als Mitarbeiter gewertet. Einige hatte Richter Velten vorgeladen. Die meisten Ex-Mitarbeiter konnten über ihren eigenen Verdienst Auskunft geben, aber keine Aussagen darüber treffen, wie viele Mitarbeiter das Unternehmen in den angesprochenen Jahren hatte. Auch die einstige Disponentin sagte, sie haben keinen Überblick gehabt. Wenn eine Veranstaltung angestanden habe, habe sie über eine 15 Personen umfassende WhatsApp-Gruppe die Einsatzteams zusammengestellt.

Richter Velten las den Zeugen die Namen vor, die dem Angeklagten unbekannt waren. Auch die Ex-Mitarbeiter konnten mit diesen Namen nichts anfangen.

Der Richter forderte die Behörden auf, die Fragen, die sich aus der Namensliste ergeben, zu klären. Velten unterbrach die Hauptverhandlung, die am 12. Juli fortgesetzt werden soll. Dann wieder im Amtsgericht, da die Zeugen mittlerweile ausgesagt haben.