251 Millionen Euro für Immobilien in Wetzlar ausgegeben

Mit dem Immobilienmarktbericht 2020 soll Transparenz im regionalen Immobilienmarkt hergestellt werden. Er umfasst den Immobilienmarkt der Landkreise Marburg-Biedenkopf und Gießen (ohne die Städte Marburg und Gießen) und den gesamten Lahn-Dill-Kreis. Für diese Regionen werden im Bericht die Entwicklungen von 2012 bis 2019 aufgezeigtNeben klassischen Wohnungs- und Häuserentwicklungen enthält der Bericht auch Umsatzzahlen und Preise für Gewerbe-, Land- und Forstwirtschaftsflächen sowie Gartenland.

Er hilft beispielsweise damit, den Kaufpreis eines Einfamilienhauses zu ermitteln, und stellt Daten speziell zur Wertermittlung für Sachverständige zur Verfügung.

Ein Exemplar ist für 50 Euro in digitaler Ausführung erhältlich bei der Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse unter der Telefonnummer 0 64 21- 38 733 330 oder per E-Mail an gsgaa-afb-mr@hvbg.hessen.de.