27-Jährige in Wetzlar von Auto überrollt

(Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Eine 27 Jahre alte Frau ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Wetzlar bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut ersten Informationen der Polizei war ein ein 21-Jähriger aus Aßlar mit seinem Auto auf der Haarbachstraße in Richtung Philosophenweg unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 6 bemerkte er eine Person, die auf der Fahrbahn lag. Obwohl der Fahrer laut Polizei noch versuchte auszuweichen, überrollte er mit seinem Auto die 27-jährige Frau aus Wetzlar. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Bei dem Unfallfahrer wurden der Polizei zufolge keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum festgestellt. Die Verstorbene sei nach ersten Ermittlungen auf die Fahrbahn gestürzt.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat zur Aufklärung der Unfallursache einen Gutachter bestellt. Zeugen werden dringend gebeten, sich unter 06441/9180 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.