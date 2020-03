28. März 1945: Die Wetzlarer Brücken bleiben erhalten

Ende März 1945: Ein verlassener Güterzug wird von der Bevölkerung der umliegenden Dörfer geplündert. Foto: Wetzlar 1945/Porezag, Spieß

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar. Am 28. März 1945 durchquert die 7. US-Panzerdivision zusammen mit der 9. US-Infanterie-Division den nördlichen Altkreis Wetzlar. Die Stadt Wetzlar wird jedoch noch nicht eingenommen. In vielen Orten des Südkreises ist zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht bekannt, dass die US-Truppen längst durch den nördlichen Teil des Kreises Wetzlar gezogen sind. Die Schilderungen entstammen dem inzwischen vergriffenen Buch "Wetzlar 1945" von Karsten Porezag und Diether Spieß

Wetzlar

Die wenigen noch in der Stadt verbliebenen deutschen Einheiten haben Wetzlar inzwischen fast alle verlassen. Lediglich auf dem Deutschherrenberg stehen noch einige Soldaten mit Granatwerfern.

Wie in den umliegenden Ortschaften wird auch in Wetzlar die Sprengung der Lahn- und Dillbrücken vorbereitet. Der Bergwerksdirektor von Buderus, Wilhelm Witte, hat großen Anteil daran, dass die Wetzlarer Brücken jedoch nicht auf Befehl des NSDAP-Kreisleiters Wilhelm Haus gesprengt werden. Witte verzögert in Absprache mit Ernst Leitz die Herausgabe des Sprengstoffs so lange, bis die Amerikaner da sind.

Aus dem Dilltal kommend erreichen die Amerikaner am Morgen die Stadtgrenze. Gegen 5.30 Uhr wird in der Hermannsteiner Straße ein US-Panzer von deutschen Fahnenjunkern abgeschossen. "Die Amerikaner nahmen an diesem Morgen aber nicht Wetzlar ein, sondern fuhren weiter durch Niedergirmes in Richtung Gießen", berichtet der Braunfelser Heinz-Kurt Schmidt.

Fotos Ende März 1945: Ein verlassener Güterzug wird von der Bevölkerung der umliegenden Dörfer geplündert. Foto: Wetzlar 1945/Porezag, Spieß Die letzten Soldaten der Infanterie-Nachrichten-Ersatzkompanie 529 aus der WetzlarerNachrichtenkaserne mit ihrem Kompanieführer, Unteroffizier Karl Manneschmidt aus Oberbiel (Mitte), am 28. März 1945 in Wehrheim im Taunus. Foto: Wetzlar 1945/Porezag, Spieß 2

Auch Werner Kaps aus Braunfels kommt an diesem Tag nach Wetzlar. "Ich war damals 24 Jahre und Feld-Unterarzt bei einer Sanitätsabteilung. Ich hatte einen Marschbefehl nach Gießen", berichtet er. Kurzerhand entschließt er sich, sein Heimathaus in der Solmser Straße in Wetzlar aufzusuchen. "In dem Moment wurde die Stadt von Westen her mit Granaten beschossen." Nachdem er sich beim Standortarzt im Reserve-Lazarett gemeldet hat, soll er sich zum Hensoldt-Stollen in der Garbenheimer Straße begeben. "Im Stollen befanden sich sehr viele Verwundete, unter ihnen wohl auch Amerikaner. Bei jedem Schritt trat man dort auf ein weggeworfenes NS-Parteiabzeichen", so Kaps.

Derweil steht am Ortsrand von Dutenhofen in Richtung Münchholzhausen eine Flak-Batterie mit 8,8-cm-Geschützen feuerbereit. Batteriechef ist Oberstleutnant Herbert Opp, damals noch nicht einmal 27 Jahre alt. Angesichts der vorrückenden US-Panzer und der vielen Frauen und Kinder in Dutenhofen lässt Opp die Geschütze sprengen und setzt sich mit seiner Einheit ab.

Solms/Braunfels/Leun

In Tiefenbach verbreitet sich am Vormittag die Nachricht, die Amerikaner seien schon über Weilburg hinaus. Alle Einwohner werden von Panik erfasst und verstecken sich in den Stollen der naheliegenden Eisenerzgruben, berichtet Wolfgang Müller aus Leun. Später kann die Bevölkerung zahllose US-Fahrzeuge auf der anderen Lahnseite beobachten. "Sie ließen unser Dorf einfach links liegen und fuhren alle direkt weiter nach Leun und Wetzlar", erzählt Mathilde Dietrich aus Tiefenbach, die damals 17 Jahre alt war.

Da die Amerikaner von Westen her vorgerückt waren, kam das Kriegsende in Leun schon einen Tag früher als in Wetzlar.

Derweil verbreitet sich die Nachricht, an der Eisenbahnbrücke bei Stockhausen stehe ein SS-Zug mit Lebensmitteln. Die Nazigrößen mussten alles zurücklassen, was sie beim Rückzug behindert hätte. "Es gab einfach alles - Büchsenfleisch, Butter, Margarine, Tabak, Zucker, Salz und selbstverständlich Alkohol. Unglaublich, was der SS in diesen letzten Kriegstagen noch zur Verfügung gestanden hatte", schildert Wolfgang Müller.

In der Ortsmitte von Albshausen tritt frühmorgens der Volkssturm an. Die Brücke zwischen den Kling-Werken und Oberbiel sowie die Lahnbrücke bei Leun sollen gesprengt werden, erinnert sich Eduard Keller aus Albshausen. "Plötzlich kamen berittene deutsche Soldaten im Galopp von Leun herübergeritten. Sie riefen, die Amerikaner seien in Leun. Dann flüchteten sie auf der Straße in Richtung Lahnbahnhof. Während wir hinterherliefen, wurden wir plötzlich von Leun her von den US-Truppen mit Maschinengewehren beschossen", schildert der damals 37-Jährige.

Gegen 11 Uhr steht auf der Straße zwischen Niederbiel und Oberbiel Panzer an Panzer. Vorsichtig kommen die Bewohner aus dem Bunker und von der Fortuna. "Es musste Kämpfe gegeben haben, denn an der Panzersperre bei der Alten Schule lagen tote Soldaten", erzählt der Oberbieler Ernst Hagner.

Aßlar

Heinrich Schupp aus Bermoll schildert die Stunden, als der Krieg dort zu Ende geht: "In der Nacht zum 28. März kamen die ersten amerikanischen Panzer angerollt (...) drei bis vier schwere Lastwagen lagen auf einem Haufen, dazwischen tote Soldaten und Pferdeleichen. Der Durchzug der amerikanischen Panzer dauerte mehrere Tage."

Lahnau

Auch in Waldgirmes wird eine Ausgangssperre verhängt, sodass die Bürger das Geschehen nur hinter geschlossenen Fenstern verfolgen können. Nach einem Bericht von Christl Becker wird Elsie Kühn-Leitz festgehalten. Sie war auf dem Weg nach Fellingshausen, wo die Firma Leitz eine ausgelagerte Produktion hatte. "Sie hatte darum nachgefragt, welche Leitzianer in Waldgirmes wohnten (...) Frau Doktor Kühn-Leitz und der Herr Koch haben dann bei uns übernachtet - sie zusammen mit meiner Mutter im elterlichen Ehebett, der Herr Koch und mein Vater auf Matratzen in der Küche", erinnert sich Christl Becker.

Schöffengrund/Hüttenberg

Während die Amerikaner den nördlichen Altkreis Wetzlar schon eingenommen haben, ist der Krieg im gesamten Südkreis noch nicht zu Ende. Ottilie Henrich aus Volpertshausen berichtet von mehreren Fahnenjunkern, die das Dorf zur Verteidigungszone erklärten und sich hier festsetzen wollten.

"Selbstverständlich waren alle Einwohner dagegen, und es gelang schließlich, die Fahnenjunker zur Weiterfahrt zu bewegen." In den Backhäusern der Dörfer herrscht eine große Betriebsamkeit. In der Nacht vom 28. auf den 29. März wird pausenlos Brot gebacken, insbesondere für die Soldaten in den vier Lazarettsälen, weiß Heinz Euler aus Laufdorf zu berichten.