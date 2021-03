29-Jährige tritt, beleidigt und bespuckt Polizisten

Wetzlarer Polizisten sind am Samstag bei einem Einsatz beleidigt, bespuckt und getreten worden. Symbolbild: Picture Factory/Fotolia

WETZLAR - Am Samstagabend mussten Beamte der Wetzlarer Polizei Beleidigungen, Tritte und einen Dosenwurf über sich ergehen lassen.

Eine Rettungswagenbesatzung bat um Unterstützung, weil eine alkoholisierte Frau aus Stadtallendorf gegenüber einer Freundin Selbsttötungsabsichten äußerte. Die Streife traf die 29-Jährige in der Wohnung der Freundin an. Dabei wechselte das Stimmungsbild der Frau immer wieder zwischen weinerlich-zugänglich und provokant-aggressiv.

Die Stadtallendörferin begann plötzlich die Ordnungshüter zu beleidigen und bezeichnete diese als "Idioten in Uniform", "faschistische Querdenker" und zeigte den Beamten ihren Unterarm, auf dem sie "ACAB" (all cops are bastards) eintätowiert hat. Anschließend rannte sie die Treppe hinunter. Dabei warf sie eine volle Dose Bier aus etwa drei Metern Entfernung in Richtung des Kopfes eines Polizisten. Mit einer Kollegin gelang es, die 29-Jährige zu Boden zu drücken und ihr Handschellen anzulegen. Dabei trat sie mehrfach in Richtung der Polizisten. Auf der Trage des Rettungswagens spuckte sie in Richtung der Polizisten und beschimpfte sie. Im Anschluss an die Blutentnahme wurde die 29-Jährige in einer psychiatrischen Einrichtung aufgenommen.