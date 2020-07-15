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Mittwoch, 15.07.2020 - 15:45
3 min

30 Helfer sorgen für Hygiene bei "Rosengärtchen live"

Die künstlerische Antwort auf das Corona-Virus lautet in Wetzlar "Rosengärtchen live". Damit das Virus auch hier keine Chance hat, sorgen 30 ehrenamtliche Helfer dafür, dass alles rund um Hygiene und Mindestabstände passt.

Von Markus Fritsch
Christoph Drewitz (stehend, 2. v. l.) erklärt gemeinsam mit Michel Honold und Franziska Deutscher den ehrenamtlichen Helfern das Hygienekonzept für die am Freitag beginnende Veranstaltungsreihe "Rosengärtchen live". Foto: Markus Fritsch

Christoph Drewitz (stehend, 2. v. l.) erklärt gemeinsam mit Michel Honold und Franziska Deutscher den ehrenamtlichen Helfern das Hygienekonzept für die am Freitag beginnende Veranstaltungsreihe "Rosengärtchen live". Foto: Markus Fritsch

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Wetzlar Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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