3000 Fans feiern Foreigner-Show vom Feinsten in der Buderus Arena

Am Pfingtsonntag spielen Foreigner in der Buderus Arena in Wetzar vor rund 3000 Besuchern. Die Setlist der Hard-Rock-Größen der 80er umfasst Hits wie Juke Box Hero, Urgent, I wanna know what love is, Cold as Ice, Say you will und viele weitere Rock-Klassiker. Foto: Patrick Stein

