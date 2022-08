32-Jährige aus Wetzlar fällt auf "Anruf-Spoofing" herein

Knapp 300 Euro haben Unbekannte vom Konto einer Wetzlarerin abgebucht, die auf das sogenannte "Anruf-Spoofing" hereingefallen ist. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

WETZLAR - Eine 32 Jahre alte Frau aus Wetzlar ist auf Trickbetrüger hereingefallen. Knapp 3000 Euro haben die Unbekannten vom Bankkonto der Frau abgebucht, nachdem sie am Telefon sensible Daten zu ihrem Online-Banking übermittelt hatte. Das hat am Montag die Polizei mitgeteilt.

Und so lief der Betrug ab: In den zurückliegenden Tagen hatte die Wetzlarerin auf dem Festnetz einen Anruf ihrer Hausbank erhalten. Sie war zu dieser Zeit nicht zu Hause, erkannte jedoch über die Rufnummernanzeige die Telefonnummer ihrer Bank.

Wenige Tage später erhielt sie erneut einen Anruf von diesem Anschluss und nahm das Gespräch entgegen. Was die Frau allerdings nicht ahnte: Betrüger hatten über das sogenannte "Anruf-Spoofing" für ihre Anrufe absichtlich eine falsche Anruf-ID, nämlich die der Hausbank des Opfers, verwendet.

Der falsche Bankmitarbeiter beschrieb ihr am Telefon ein Problem mit ihrem Home-Banking und schaffte es durch geschicktes Ausfragen, dass die Wetzlarerin sensible Kontodaten an ihn herausgab. Erst später stellte die Frau fest, dass knapp 3000 Euro von ihrem Konto abgehoben worden waren.

Schon zuvor Opfer einer Phishing-Mail geworden

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Wetzlarerin bereits zuvor Opfer einer Phishing-Mail geworden sei, und die Täter dadurch schon über die Zugangsdaten ihres Kontos verfügten. Um letztlich Überweisungen tätigen zu können, hätten dann die Betrüger per Telefon den Kontakt zur Wetzlarerin gesucht und ihr dabei über das "Anruf-Spoofing" vorgegaukelt, der Anruf stamme von ihrer Hausbank.

Dieser Betrugsfall, so die Polizei, zeige deutlich, wie wichtig der sorgsame Umgang mit sensiblen Bankdaten ist. Um nicht Opfer der Masche zu werden, rät die Polizei, keine sensiblen Daten zu Vermögen, Wertsachen oder zu Bankzugangsdaten am Telefon herauszugeben. Bankmitarbeiter erfragten niemals sensible Daten am Telefon.

Im Zweifel sollten Betroffene die Hausbank unter der ihnen bekannten Nummer anrufen und dort zu den angeblich bestehenden Ungereimtheiten Rücksprache halten.