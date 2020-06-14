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Sonntag, 14.06.2020 - 16:30
3 min

330 Pfähle stützen vhs und Parkhaus in Wetzlar

Man kann von Pfahlbauten sprechen: Die neue Volkshochschule und das benachbarte Parkhaus in Wetzlar stehen auf einem Boden, der mit Hilfe von 330 Presspfählen stabilisiert wird.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Das Parkhaus und die neue Volkshochschule an der Gloëlstraße stehen auf einer Bodenplatte, die dank 330 Presspfählen ihre Stabilität erhält. Die Visualisierung zeigt das Parkhaus an der Ecke, die Volkshochschule befindet sich dahinter. Voraussichtlich Mitte 2021 sollen die Gebäude stehen. Grafik: Peter Tije

Das Parkhaus und die neue Volkshochschule an der Gloëlstraße stehen auf einer Bodenplatte, die dank 330 Presspfählen ihre Stabilität erhält. Die Visualisierung zeigt das Parkhaus an der Ecke, die Volkshochschule befindet sich dahinter. Voraussichtlich Mitte 2021 sollen die Gebäude stehen. Grafik: Peter Tije

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