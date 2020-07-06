36 neue Bauplätze in Dutenhofen beschlossen

Am südöstlichen Ortsrand von Dutenhofen wird es mit dem Baugebiet "Am Johannisacker" zum Lückenschluss kommen. Grafik: Steinhaus/Bild: Google
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