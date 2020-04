40 Jahre Hilfe für Menschen mit Behinderung

Die Gründungszeit des Förderkreises der Lebenshilfe im Spiegel der Presse. Foto: Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg

Wetzlar (red). Gute Laune, gutes Essen und gute Gespräche mit Freunden - dieser Dreiklang macht das traditionelle Sommerfest der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg in der Wohnanlage am Kalsmunt seit jeher aus. Doch in diesem Jahr fällt es der Kontaktsperre wegen der Corona-Pandemie zum Opfer. "Schweren Herzens müssen wir unser Sommerfest am Kalsmunt absagen", erklärt Stephan Hofmann, Vorsitzender des Förderkreises der Lebenshilfe und Sparkassenvorstand.

"Es wird ein schweres Jahr für uns. Wir leben neben Spenden natürlich in erster Linie von Veranstaltungen und den dort erzielten Einnahmen. Doch wenn nichts stattfindet, können auch keine Erlöse erzielt werden - und das in unserem Jubiläumsjahr", bedauert Hofmann.

Anwohner wollen zunächst keine behinderten Nachbarn

40 Jahre ist die Gründung des Förderkreises mittlerweile her. Alles beginnt mit der Wohnanlage am Kalsmunt. Die Lebenshilfe will zwei Wohnhäuser mit 24 Plätzen errichten für Menschen mit Behinderungen, die keine Eltern mehr haben, beziehungsweise deren Eltern bereits sehr alt und pflegebedürftig sind. Die bestehenden Wohneinrichtungen in der Braunfelser Florentine und in Weilburg sind zu dieser Zeit voll belegt.

Trotz Unterstützung der verschiedenen öffentlichen Stellen von Bund, Land, Kreis, Stadt und Gemeinden bleibt bei den veranschlagten Kosten für das Bauvorhaben über zwei Millionen Mark eine große Finanzierungslücke. Sie muss durch Spenden geschlossen werden.

Die finanzielle Unterstützung ist aber nur eine Seite der Medaille. Von gleicher Bedeutung ist der ideelle Beistand für die Lebenshilfe bei der Realisierung ihres Projektes.

"Nachbarn wollen nicht in der Nähe von Behinderten wohnen", "Baubeginn verzögert sich", "Förderkreis bittet Familien, ihre ablehnende Haltung aufzugeben", so lauten damals die Schlagzeilen in der heimischen Presse. Daran erinnert sich der Ehrenvorsitzende des Förderkreises, Reinhold Schmidt. Die Anwohner sehen ihre künftige Wohn- und Lebensqualität stark beeinträchtigt: Auch 20 Jahre nach Gründung der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg im Jahr 1961 haben Menschen mit Behinderung es damals schwer, in der Gesellschaft akzeptiert zu werden.

Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Oberbiel, Heinrich Baumann, sowie der Steindorfer Stadtverordnete und Unternehmer Karl-Heinz Kräuter ergreifen, in enger Kooperation mit den Lebenshilfe-Vorstandsmitgliedern Hermann Willeck und Otto Wilhelm, die Initiative zur Gründung des Förderkreises. Daraufhin erklären sich rund 40 Repräsentanten des öffentlichen Lebens bereit, das Bauvorhaben nachhaltig zu unterstützen. Appelle in der Zeitung werben für die Belange der Menschen mit Behinderungen und setzen somit ein starkes Zeichen für Zivilcourage. Im Spätherbst 1980 ist es soweit: Der "Förderkreis Wohnheime für geistig Behinderte" wird aus der Taufe gehoben - bewusst in den Stammverein "Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg" integriert. Somit soll der Eindruck vermieden werden, dass sich zwei Vereine konkurrierend für die Sache der Menschen mit Behinderungen einsetzen.

Seit vielen Jahren

enge Freundschaften

Am Ende verflüchtigen sich die Vorbehalte der Anwohner. Seit vielen Jahren bestehen freundschaftliche, gut nachbarschaftliche Beziehungen.

Am 2. Juni 1983 kann das erste Wohnhaus am Kalsmunt bezogen werden. Der Gründungszweck ist zwar erfüllt und die selbstgestellte Aufgabe erledigt. Doch die Förderkreismitglieder beschließen eine Namensänderung. 1984 konstituiert sich der Vorstand neu.

Seit nun vier Jahrzehnten unterstützt der Förderkreis Lebenshilfe mit unzähligen Aktionen, Initiativen und Benefizveranstaltungen die Menschen mit Behinderung. Die jährlich gesammelten Gelder werden jedes Jahr vom Förderkreis an den Stammverein überwiesen. Mit diesen Mitteln können zusätzliche Projekte finanziert werden.