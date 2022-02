4 min

40 Meter Logistikhalle für Münchholzhausen?

Das Optikunternehmen Oculus will am Standort Wetzlar wachsen und dafür am Ortsrand von Münchholzhausen bauen. Die Dimension des Bauvorhabens schreckt die Anwohner auf.

Von Olivia Heß Redakteurin Wetzlar