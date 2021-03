405 Absolventen bei digitaler Feier von StudiumPlus

Normalerweise ist der Saal gut gefüllt bei der Abschlussfeier der Absolventen von StudiumPlus. Coronabedingt findet diesmal die Verabschiedung nur im digitalen Rahmen statt. Archivfoto: StudiumPlus

WETZLAR - Über ihren Bachelor-Abschluss freuen sich bei StudiumPlus 405 junge Frauen und Männer, 234 davon in Wetzlar und insgesamt 171 an den sechs Außenstellen. Damit konnten mehr Absolventen als je zuvor verabschiedet werden. Und das auch in diesem Jahr in feierlichem Rahmen und in Anwesenheit von Vertretern der Hochschule, der Partnerunternehmen, Familienangehörigen, Freunden, Weggefährten und Unterstützern. Pandemiebedingt zwar digital, aber wie gewohnt persönlich und festlich.

Ihre Zeugnisse hatten sich die Absolventen bereits am Campus abgeholt oder per Post zusenden lassen, außerdem erhielten sie ihren traditionellen Absolventenhut. Die Glückwünsche des Leitenden Direktors des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH), Professor Harald Danne, und des Vorstandsvorsitzenden des CompetenceCenters Duale Hochschulstudien (CCD), Uwe Hainbach, konnten die Absolventen via Bildschirm entgegennehmen. "Wir feiern in diesem Jahr in einem ungewöhnlichen Rahmen, aber unsere Glückwünsche sind herzlich und (digital) persönlich wie immer", sagte Danne. Die Absolventen hätten einen Triathlon hinter sich gebracht: "Sie haben nicht nur Top-Leistungen in der Hochschule und im Betrieb geliefert, Sie haben drittens auch noch die coronabedingten Widrigkeiten gemeistert. Das verdient Respekt und höchste Anerkennung."

Uwe Hainbach gratulierte den Absolventen im Namen der über 950 Partnerunternehmen zu ihrem Erfolg. "Die Unternehmen haben auf die richtigen Personen gesetzt!", sagte er. Mit Blick auf die kommenden Aufgaben hoffe er aber auch, dass sie im Studium gelegentlich Misserfolge erlebt hätten - "wenn man im Unternehmensalltag etwas Neues probiert, geht oft erst einmal etwas schief, man muss lernen, sich nicht entmutigen zu lassen und unbeirrt zu bleiben."

ABSOLVENTEN Von den 234 Absolventen am Campus Wetzlar haben 80 den Studiengang Betriebswirtschaft mit den Fachrichtungen Krankenversicherungsmanagement, Logistikmanagement, Mittelstandsmanagement und Wirtschaftsinformatik abgeschlossen, 29 den Studiengang Ingenieurwesen Elektrotechnik mit den Fachrichtungen Allgemeine Elektrotechnik und Technische Informatik, 28 den Studiengang Ingenieurwesen Maschinenbau, 49 den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit den Fachrichtungen Elektrotechnik, Maschinenbau, Medizintechnik und Vertrieb, 24 den Studiengang Bauingenieurwesen, 18 den Studiengang Softwaretechnologie und sechs den Studiengang Organisationsmanagement in der Medizin.

Professor Matthias Willems, Präsident der THM, und Regierungspräsident Christoph Ullrich sandten Grußworte. "Sie können stolz auf sich sein, weil Sie den Abschluss in einer sehr problematischen Zeit geschafft haben", sagte Willems.

Der Staffelstab, den alle Absolventen ebenfalls zusammen mit ihren Zeugnissen bekommen hatten, stand nicht nur dafür, dass eine Etappe des Lebens- und Karrierewegs geschafft war, sondern auch für den Gast bei der digitalen Feier: Edgar Itt. In den 1980er und 1990er Jahren war er einer der schnellsten Hürdenläufer der Welt und Olympiamedaillengewinner. Heute ist Itt Coach und Keynote-Speaker - und gab den Absolventen im Dialog mit Moderator Steffen Gross mit, welche Erfahrungen er im Laufe seiner Karriere gemacht hat. "Bisher hat die Hochschule Ihnen die Leitplanke gesetzt, nun muss es ohne gehen", sagte er.

An die 234 Absolventen in Wetzlar richteten sich die Grußworte von Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) und Landrat Wolfgang Schuster (SPD). Beide strichen den Wunsch heraus, dass die Absolventen der Region erhalten bleiben: "Ich wünsche mir, dass Sie die vielen leistungsfähigen Unternehmen, die wir hier haben, weiterhin unterstützen", so Wagner, und Schuster betonte: "Sie haben hier in den Unternehmen hervorragende Zukunftschancen!"

Für die Absolventen sprach Tom Niklas Krämer, der bei der Stadt Wetzlar Betriebswirtschaft studiert hat. Er ging ebenfalls auf die durch die Corona-Pandemie verursachten Schwierigkeiten im Studium ein, auf die schnell reagiert worden sei, sodass Herausforderungen gemeistert wurden. "Wir sind den Weg als Team gegangen", betonte er, "selbst Mathe und Statistik konnten wir so bewältigen."